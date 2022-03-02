***ECILC* *ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.03.2022 19:14
***ECILC******ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.03.2022 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 7,55-7,76 TL fiyat aralığından 141.420 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 02.03.2022 tarihi itibarıyla %30,41 olmuştur. Alım işlemine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/03/2022 141.420 0 141.420 208.233.930,39 208.375.350,39 % 30,39 % 30,39 % 30,41 % 30,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006617
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2371
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1959
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7089
En Düşük
15,4208
18:05874,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,46
|Açılış
|: 874,43
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|KONKA
|11,08
|169.667.210
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.678.308
|% 9,79
|
|PAPIL
|20,46
|17.198.461
|% 8,54
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|ORMA
|30,00
|851.635
|% -9,09
|
|HUNER
|2,58
|288.479.842
|% -8,19
|
|PGSUS
|90,60
|421.129.437
|% 0,55
|
|INVES
|24,44
|292.335.192
|% -0,08
|
|HUNER
|2,58
|288.479.842
|% -8,19
|
|KONTR
|133,50
|223.582.668
|% 3,01
|
|ISDMR
|24,60
|191.179.197
|% 3,36
|
|HUNER
|2,58
|288.479.842
|% -8,19
|
|ODAS
|1,32
|98.102.142
|% 1,54
|
|HLGYO
|1,70
|30.817.937
|% -1,54
|
|MOBTL
|1,61
|27.438.735
|% -2,42
|
|KONKA
|11,08
|169.667.210
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1275
|14,1326
|% 1,71
|
|Euro
|15,6662
|15,7057
|% 1,28
|
|Sterlin
|18,7577
|18,8518
|% 1,64
|
|Frank
|15,2501
|15,3419
|% 1,21
|
|Riyal
|3,7550
|3,7738
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-23,24
|
|Altın Gr.
|876
|876
|6,80
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|4,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:55XU050
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
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17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT