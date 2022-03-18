***ECILC* *ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2022 19:06
***ECILC******ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18.03.2022 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 8,51-8,62 TL fiyat aralığından 467.287 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 18.03.2022 tarihi itibarıyla %30,58 olmuştur. Alım işlemine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/03/2022 467.287 0 467.287 209.108.511,39 209.575.798,39 % 30,52 % 30,52 % 30,58 % 30,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011588
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1050
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0628
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05919,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,04
|Açılış
|: 919,24
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|TRGYO
|5,59
|46.918.994
|% -4,77
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|SASA
|54,45
|959.012.073
|% 2,64
|
|KOZAL
|142,40
|826.073.028
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|ODAS
|1,61
|193.595.802
|% 1,26
|
|VAKBN
|3,46
|400.402.299
|% 1,17
|
|HALKB
|4,75
|505.012.016
|% 3,94
|
|AKFGY
|2,56
|243.042.606
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,24
|130.988.156
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7973
|14,8068
|% 0,71
|
|Euro
|16,3670
|16,3883
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,4339
|19,5314
|% 0,95
|
|Frank
|15,7755
|15,8705
|% 1,07
|
|Riyal
|3,9335
|3,9532
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,83
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,14
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,03
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,23
|