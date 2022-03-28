***ECILC* *ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.03.2022 19:04
***ECILC******ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECILC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22.03.2022 tarihli özel durum açıklamamıza konu Şirket ECILC, "İlgili Şirketler" bölümünde seçilerek bildirim tekrar gönderilmektedir.
22.03.2022 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) payları ile ilgili olarak 8,88-8,92 TL fiyat aralığından 101.290 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 22.03.2022 tarihi itibarıyla %30,62 olmuştur.
Alım işlemine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/03/2022 101.290 0 101.290 209.702.638,39 209.803.928,39 % 30,6 % 30,6 % 30,62 % 30,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013541
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0117
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0294
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:05924,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,37
|Açılış
|: 924,53
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.830.090
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.159.368
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.223.364
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.444.632
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% -0,98
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% -1,51
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8229
|14,8423
|% 0,08
|
|Euro
|16,3025
|16,3243
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,3634
|19,4605
|% -0,66
|
|Frank
|15,8214
|15,9167
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9409
|3,9607
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-18,51
|
|Altın Gr.
|924
|925
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-6,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
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17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
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17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
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17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem