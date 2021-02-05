***ECILC* *ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 16:20
***ECILC******ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kartal Belediyesi Meclisi'nce 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Eczacıbaşı Holding A.Ş.(*)'nin maliki olduğu İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabul edildiği, öğrenilmiştir.
Söz konusu karar kapsamında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerince yürütülecek prosedürlerin tamamlanmasını müteakip, uygulama imar planlarının onanmasının kesinleşmesi durumunda kamuya açıklama yapılacaktır.
(*) İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortaklığımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907847
BIST
16:291.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:297,0573
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0785
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0529
16:298,4756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0749
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:29409,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,48
|Açılış
|: 409,15
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:27
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.958.272
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,20
|57.720.305
|% -5,25
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|130,00
|1.892.619.871
|% 7,00
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|901.336.906
|% 0,60
|
|TCELL
|16,90
|820.221.823
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|407.923.935
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,74
|563.339.348
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,50
|492.511.393
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0545
|7,0567
|% -1,11
|
|Euro
|8,4688
|8,4741
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,6583
|9,7068
|% -0,72
|
|Frank
|7,8043
|7,8513
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% -0,82
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,29
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|-32,77
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|-15,85
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|59,33
|59,33
|0,32
|
Seans Raporu
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16:38
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