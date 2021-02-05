***ECILC* *ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC******ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ECZYT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKartal Belediyesi Meclisi'nce 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Eczacıbaşı Holding A.Ş.(*)'nin maliki olduğu İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabul edildiği, öğrenilmiştir.Söz konusu karar kapsamında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerince yürütülecek prosedürlerin tamamlanmasını müteakip, uygulama imar planlarının onanmasının kesinleşmesi durumunda kamuya açıklama yapılacaktır.(*) İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortaklığımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907847BIST