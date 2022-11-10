***ECILC* *ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC******ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ECZYT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2021, 17.03.2022, 07.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar5 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle Kartal Belediyesi Meclisi'nce 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda İstanbul İli Kartal ilçesindeki Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin (*) de maliki olduğu taşınmazın yer aldığı arazinin alt bölgelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabul edildiği ve söz konusu karar kapsamında imar planlarının onaylanarak kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerince yürütülecek gerekli prosedürlerin tamamlanması gerektiği 17 Mart 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin toplantısında İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabul edildiği 7 Temmuz 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kartal Belediyesi tarafından 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda olası itirazların değerlendirilerek sonuca bağlanması durumunda kamuya ayrıca açıklama yapılacağı, duyurulmuştu. İmar planları 5 Ağustos 2022 tarihinde askıdan inmiş, Kartal Belediyesi Kasım ayı Meclisi'nin 10.11.2022 tarihli toplantısında Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin imar komisyonu raporu görüşülerek, itirazlara ilişkin ret kararı verilmiştir. Bundan sonraki süreçte Kartal Belediyesi ("Belediye")'nin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde İmar Uygulaması çalışmasının başlatılması beklenecektir. İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenleme çalışmaları neticesinde oluşacak parselasyon planına göre yukarıda sözü edilen taşınmazın bulunduğu parsellerin yapılaşmaya uygun hale gelmesi (parselasyon planının kesinleşmesi) sürecinin tamamlanabilmesi için Belediye'nin hazırlayacağı parselasyon planının 1 ay süre ile askıya çıkartılması, olası itirazların karara bağlanması, gerekmektedir. Parselasyon planının kesinleşmesi, kadastro müdürlüğünce onaylanması ve tapu müdürlüğünce tescili sonrasında nihai tapu senetleri alınabilecektir. Parselasyon Planı kesinleştiğinde kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır. (*) İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortaklığımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079257BIST