Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ECILC* *ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2024 21:44
***ECILC* *ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıkla


***ECILC******ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ECZYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021, 17.03.2022, 07.07.2022, 10.11.2022, 22.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

5 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle Kartal Belediyesi Meclisi'nce 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda İstanbul ili Kartal ilçesinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin (*) maliki olduğu taşınmazın da yer aldığı arazinin alt bölgelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabul edildiği ve söz konusu karar kapsamında imar planlarının onaylanarak kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerince yürütülecek gerekli prosedürlerin tamamlanması gerektiği 17 Mart 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (''İBB'') Meclisi'nin toplantısında İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabul edildiği 7 Temmuz 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kartal Belediyesi tarafından 30 gün süreyle askıya çıkarıldığı duyurulmuştu.   10.11.2022 tarihinde yaptığımız açıklamada, imar planlarının 5 Ağustos 2022 tarihinde askıdan indiği belirtilerek Kartal Belediyesi Kasım ayı Meclisi'nin 10.11.2022 tarihli toplantısında Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin imar komisyonu raporunun görüşüldüğü ve itirazlara ilişkin ret kararı verildiği, sonraki süreçte Kartal Belediyesi ("Belediye")'nin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde İmar Uygulaması çalışmasının başlatılmasının bekleneceği, İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenleme çalışmaları neticesinde oluşacak parselasyon planına göre yukarıda  sözü edilen taşınmazın  bulunduğu parsellerin yapılaşmaya uygun hale gelmesi (parselasyon planının kesinleşmesi) sürecinin  tamamlanabilmesi için Belediye'nin hazırlayacağı parselasyon planının 1 ay süre ile askıya çıkartılması, olası itirazların karara bağlanması gerektiği parselasyon planının kesinleşmesi, kadastro müdürlüğünce onaylanması ve tapu müdürlüğünce tescili sonrasında nihai tapu senetlerinin alınabileceği ve parselasyon planı kesinleştiğinde kamuya ayrıca açıklama yapılacağı ifade edilmiştir. 22.12.2023 tarihli açıklamamızda ise, söz konusu taşınmazın S6 ve S7 olmak üzere iki ayrı alt bölgede yer aldığı, S6 Alt Bölgesine ait Belediye tarafından hazırlanan parselasyon planının askı süresinin 21.12.2023 tarihi itibariyle sona erdiği ve Belediye Encümeni'nin 22.12.2023 tarihli kararı ile parselasyon planının kesinleştiği, S7 Alt Bölgesine ait Belediye tarafından hazırlanan parselasyon planının askı süresinin ise 04.01.2024 tarihinde sona ereceği, parselasyon planı kesinleştiğinde kamuya ayrıca açıklama yapılacağı ifade edilmiştir. Bu defa S7 Alt Bölgesine ait Belediye tarafından hazırlanan parselasyon planının askı süresi 04.01.2024 tarihinde sona ermiş olup, Belediye'den şifahi olarak alınan bilgiye göre, askı süresi içerisinde parselasyon planına herhangi bir itiraz söz konusu olmamıştır. (*) İstanbul ili Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortaklığımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233528


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.629
Değişim :  1,07% |  80,89
Açılış :  7.570  
Önceki Kapanış :  7.548  
En Düşük
7.532 En Yüksek
7.629
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRSTL 14,19 127.986.427 % 10,00  
AYCES 715,00 130.041.514 % 10,00  
DIRIT 13,09 4.789.326 % 10,00  
DGGYO 33,22 20.160.300 % 10,00  
CVKMD 404,75 419.692.517 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,8413 29,8511 % 0,32  
Euro 32,6758 32,6996 % 0,05  
Sterlin 37,8510 38,0408 % 0,61  
Frank 34,9835 35,1942 % 0,36  
Riyal 7,9344 7,9742 % 0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,17 23,19 % 0,66  
Platin 962,59 963,83 % 0,66  
Paladyum 1.028,94 1.032,93 % 0,66  
Brent Pet. 78,65 78,65 % 0,66  
Altın Ons 2.043,99 2.044,34 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru