***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2020 13:47
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 11 Mart 2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirketimizin 2019 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2020 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2019 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826920
BIST
14:02100.669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -393,93
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:026,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:026,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0430
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
14:02330,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,66
|Açılış
|: 330,25
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,97
|156.092.733
|% 19,22
|
|RTALB
|2,28
|32.001.425
|% 18,75
|
|DEVA
|9,80
|108.625.590
|% 18,21
|
|SELEC
|7,21
|73.772.809
|% 17,24
|
|ECZYT
|10,64
|72.180.866
|% 15,78
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|611.663
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.576.769
|% -14,74
|
|ARMDA
|15,48
|557.183
|% -12,54
|
|TSPOR
|4,19
|186.106.555
|% -12,16
|
|ASELS
|25,56
|684.907.122
|% -1,31
|
|THYAO
|9,85
|423.354.080
|% -1,20
|
|GARAN
|9,45
|245.268.142
|% 1,07
|
|TSPOR
|4,19
|186.106.555
|% -12,16
|
|GSRAY
|2,38
|175.371.219
|% -7,39
|
|IHLGM
|1,15
|103.766.044
|% -3,36
|
|ODAS
|1,60
|146.094.887
|% -6,98
|
|ADESE
|1,32
|107.087.616
|% 5,60
|
|CEMAS
|0,94
|78.903.893
|% -6,00
|
|GSRAY
|2,38
|175.371.219
|% -7,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9493
|7,9891
|% 0,28
|
|Frank
|6,5652
|6,6048
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6384
|1,6466
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.176
|2.230
|20,91
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,12
|
|Çeyrek
|528
|539
|5,06
|