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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.03.2020 13:47
GÜNCEL HABERLER



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 11 Mart 2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirketimizin 2019 yılı hesaplarının denetimini yapan Bağımsız Denetim Şirketi, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, adı geçen şirketle 2020 yılı hesap döneminin denetimi için 1 yıllık yeni sözleşme yapılması ve önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin 2019 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826920


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECILC 3,97 156.092.733 % 19,22  
RTALB 2,28 32.001.425 % 18,75  
DEVA 9,80 108.625.590 % 18,21  
SELEC 7,21 73.772.809 % 17,24  
ECZYT 10,64 72.180.866 % 15,78  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9493 7,9891 % 0,28  
Frank 6,5652 6,6048 % 0,64  
Riyal 1,6384 1,6466 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 330 330 3,44  
Cumhuriyet 2.187 2.220 26,00  
Tam 2.176 2.230 20,91  
Yarım 1.052 1.079 10,12  
Çeyrek 528 539 5,06  
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