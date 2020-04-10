***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2020 16:46
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.04.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
9 Nisan 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837218
BIST
18:0596.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 636,53
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
97.483
En Düşük
95.352
18:056,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
18:057,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
18:05363,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,67
|Açılış
|: 363,59
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3329
|8,3747
|% 0,62
|
|Frank
|6,9123
|6,9539
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7758
|1,7847
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.324
|2.381
|1,10
|
|Tam
|2.389
|2.450
|4,90
|
|Yarım
|1.162
|1.192
|0,50
|
|Çeyrek
|583
|596
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|