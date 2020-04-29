***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2020 12:50
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020 11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.04.2020
Tescil Tarihi
22.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.04.2020 - 10068
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 09.04.2020 tarihli genel kurul kararı, 22.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 29.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841083
BIST
14:06101.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 469,30
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
14:066,9854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
14:067,5779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
14:06382,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,95
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,29
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|137.223.441
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.463.675
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.574.791
|% 10,00
|
|AYCES
|25,30
|1.035.517
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|IHGZT
|3,93
|307.039
|% -7,96
|
|DENGE
|1,31
|430.449
|% -6,43
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,50
|615.325.453
|% 5,17
|
|SOKM
|11,81
|449.917.074
|% -2,40
|
|THYAO
|10,53
|301.145.783
|% -1,13
|
|MPARK
|15,48
|285.963.330
|% -5,03
|
|GARAN
|8,37
|259.593.612
|% 0,72
|
|ODAS
|1,78
|231.564.437
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,11
|128.393.317
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|113.637.030
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.463.675
|% 10,00
|
|PETKM
|3,54
|255.430.850
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6304
|8,6737
|% -0,27
|
|Frank
|7,1364
|7,1794
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-1,47
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-5,60
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-5,70
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-2,90
|
|Çeyrek
|615
|629
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,67
|23,67
|0,93
|