***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.03.2021 16:28
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2021 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin önerinin genel kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916850
BIST
17:001.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,90
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:007,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0816
|Açılış
|: 67,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 67,5200
|
7,6703
En Düşük
7,5222
17:008,9838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0850
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3700
|
9,1129
En Düşük
8,9645
17:006,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,04
|Açılış
|: 6,31
|
|Önceki Kapanış
|: 6,35
|
6,39
En Düşük
6,26
BIST En Aktif Hisseler17:00
|PKENT
|2.509,10
|23.332.246
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|4.869.091
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.548.678.761
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|61.771.334
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,50
|17.097.568
|% -5,09
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|SANFM
|18,50
|2.176.148
|% -4,69
|
|GARAN
|9,10
|2.434.802.588
|% 0,89
|
|SASA
|46,46
|1.548.678.761
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,59
|1.023.438.267
|% 2,85
|
|PETKM
|6,25
|1.008.038.805
|% 0,16
|
|GUBRF
|84,00
|967.668.867
|% 3,64
|
|GARAN
|9,10
|2.434.802.588
|% 0,89
|
|PETKM
|6,25
|1.008.038.805
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,38
|374.685.790
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,59
|1.023.438.267
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|509.569.038
|% -0,51
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5253
|7,5256
|% -1,07
|
|Euro
|8,9755
|8,9838
|% -0,94
|
|Sterlin
|10,4550
|10,5074
|% -0,89
|
|Frank
|8,0815
|8,1301
|% -1,11
|
|Riyal
|2,0039
|2,0140
|% -1,00
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|5,06
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.761
|2.833
|-30,36
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|-14,69
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|0,54
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:14PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 2, 509.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 449 adet işlem
-
17:13SARKY
Yüzde 4.58 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 469 adet işlem
-
17:12BTCIM
Yüzde 8.99 oranında artışla 17.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 466, 177 adet işlem
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, SAHOL
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, TKFEN