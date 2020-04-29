***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
29.04.2020 12:50
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin
Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 22/04/2020 tarihinde tescil edilmiş ve 29/04/2020 tarih, 10068 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 22/04/2020 29/04/2020 10068
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841084
BIST
14:07101.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 477,13
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
14:076,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
14:077,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
14:07382,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,02
|Açılış
|: 382,90
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,29
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|25,30
|1.032.860
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.222.220
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.573.935
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|IHGZT
|3,93
|307.039
|% -7,96
|
|DENGE
|1,31
|430.449
|% -6,43
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,48
|613.760.940
|% 5,10
|
|SOKM
|11,81
|449.257.010
|% -2,40
|
|THYAO
|10,53
|300.911.255
|% -1,13
|
|MPARK
|15,64
|279.010.395
|% -4,05
|
|GARAN
|8,36
|258.541.199
|% 0,60
|
|ODAS
|1,79
|231.181.019
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|128.364.240
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|112.088.250
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|PETKM
|3,53
|254.405.945
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6307
|8,6739
|% -0,27
|
|Frank
|7,1370
|7,1800
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-3,36
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,20
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,30
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,56
|23,56
|0,82
|