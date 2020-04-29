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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

29.04.2020 12:50
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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Esas sözleşmemizin 
Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 22/04/2020 tarihinde tescil edilmiş ve 29/04/2020 tarih, 10068 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 
Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 22/04/2020 29/04/2020 10068



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841084


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ADESE 1,54 132.460.054 % 10,00  
AVOD 2,75 137.222.220 % 10,00  
PAPIL 14,52 37.573.935 % 10,00  
EGCYO 0,66 69.078 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6307 8,6739 % -0,27  
Frank 7,1370 7,1800 % -0,00  
Riyal 1,8530 1,8623 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 -3,36  
Altın Gr. 383 383 -1,05  
Cumhuriyet 2.452 2.509 -6,20  
Tam 2.516 2.570 -6,30  
Yarım 1.226 1.256 -3,10  
Çeyrek 615 628 -1,50  
Gümüş.Ons 15,22 15,26 0,08  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,01  
B. Petrol 23,56 23,56 0,82  
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