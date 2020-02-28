***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Açıklamalar28 Şubat 2020 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte tekrar gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822980BIST