***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2017 11.09.2017 18.08.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıEczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSağlık sektöründe nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı alanlarında faaliyet göstermektedir.Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi17.500.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27/10/2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı524.412 TLBeher Pay Fiyatı13,74 TL (*)Toplam Tutar7.204.689,17 TL (*)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)2,99664Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)81Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)81Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,82Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı7.208.728,28 TL kar (Konsolide UFRS) (*)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiPay satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2020Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıŞükrü Bozluolçay ve Uğur BozluolçayKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/10/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar(*) Avro satış bedeli üzerinden bugünkü Merkez Bankası Döviz Alış kuru kullanılarak hesaplanmıştır.18 Ağustos 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarında ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Monrol) ortakları tarafından imzalanan "Ortaklık Anlaşması"nın tadili amacıyla hazırlanan ve 31.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Tadil Protokolü" kapsamında- Eczacıbaşı-Monrol'ün sermaye artırımı sonrasında 31.10.2017 tarihi itibarıyla Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %84'ü Eczacıbaşı Grubu'na (%83,996'sı Şirketimize, %0,002'si Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye ve %0,002'si EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye ait olmak üzere) ve %16'sı Bozlu Grubu (Şükrü Bozluolçay ve Uğur Bozluolçay)'na ait olmuştur.- Eczacıbaşı Grubu, Eczacıbaşı-Monrol'ün genel kurul tescil tarihi'nden (03.11.2017 tarihinde tescil edilmiştir) itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Bozlu Grubu'na (Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranı %25'e çıkacak şekilde) satmayı Bozlu Grubu da, genel kurul tescil tarihi'nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Eczacıbaşı Grubu'ndan satın almayı "taahhüt" etmişlerdir.- Tadil Protokolünde belirtilen "taahhüt" çerçevesinde, Bozlu Grubu'nun ilk etapta, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %3'üne tekabül eden 525.000 adet payı satın alma talebi üzerine Eczacıbaşı Grubu ile Bozlu Grubu arasında 27 Ekim 2020 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.- 27 Ekim 2020 tarihli pay devir sözleşmesi kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %0,00168'ine karşılık gelen 294 adet payını EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %0,00168'ine karşılık gelen 294 adet payını Şirketimiz ise Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %2,99664'ünü temsil eden 524.412 adet payını, "Tadil Protokolü"ndeki esaslara göre hesaplanan toplam 759.846,55 Avro satış bedeliyle (Şirketimizin payına düşen tutar 758.995,53 Avro'dur) Bozlu Grubu'na satarak payların devrini gerçekleştirmişlerdir.Satış sonrasında Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %81'i Şirketimize, %19'u ise Bozlu Grubu'na ait hale gelmiştir.Pay devri sonrasında Eczacıbaşı-Monrol'ün mevcut yönetim kurulu üye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884476BIST