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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

27.10.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2017 11.09.2017 18.08.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sağlık sektöründe nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
17.500.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27/10/2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
524.412 TL
Beher Pay Fiyatı
13,74 TL (*)
Toplam Tutar
7.204.689,17 TL (*)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
2,99664
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
81
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
81
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,82
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
7.208.728,28 TL kar (Konsolide UFRS) (*)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Pay satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Şükrü Bozluolçay ve Uğur Bozluolçay
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/10/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

(*)        Avro satış bedeli üzerinden bugünkü Merkez Bankası Döviz Alış kuru kullanılarak hesaplanmıştır.
18 Ağustos 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarında ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Monrol) ortakları tarafından imzalanan "Ortaklık Anlaşması"nın tadili amacıyla hazırlanan ve 31.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Tadil Protokolü" kapsamında
- Eczacıbaşı-Monrol'ün sermaye artırımı sonrasında 31.10.2017 tarihi itibarıyla Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %84'ü Eczacıbaşı Grubu'na (%83,996'sı Şirketimize, %0,002'si Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye ve %0,002'si EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye ait olmak üzere) ve %16'sı Bozlu Grubu (Şükrü Bozluolçay ve Uğur Bozluolçay)'na ait olmuştur.
- Eczacıbaşı Grubu, Eczacıbaşı-Monrol'ün genel kurul tescil tarihi'nden (03.11.2017 tarihinde tescil edilmiştir) itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Bozlu Grubu'na (Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranı %25'e çıkacak şekilde) satmayı  Bozlu Grubu da, genel kurul tescil tarihi'nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Eczacıbaşı Grubu'ndan satın almayı "taahhüt" etmişlerdir.
- Tadil Protokolünde belirtilen "taahhüt" çerçevesinde, Bozlu Grubu'nun ilk etapta, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %3'üne tekabül eden 525.000 adet payı satın alma talebi üzerine Eczacıbaşı Grubu ile Bozlu Grubu arasında 27 Ekim 2020 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.
- 27 Ekim 2020 tarihli pay devir sözleşmesi kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %0,00168'ine karşılık gelen 294 adet payını EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %0,00168'ine karşılık gelen 294 adet payını Şirketimiz ise Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %2,99664'ünü temsil eden 524.412 adet payını, "Tadil Protokolü"ndeki esaslara göre hesaplanan toplam 759.846,55 Avro satış bedeliyle (Şirketimizin payına düşen tutar 758.995,53 Avro'dur) Bozlu Grubu'na satarak payların devrini gerçekleştirmişlerdir.
 Satış sonrasında Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %81'i Şirketimize, %19'u ise Bozlu Grubu'na ait hale gelmiştir.
 Pay devri sonrasında Eczacıbaşı-Monrol'ün mevcut yönetim kurulu üye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884476


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Altın Ons 1.909 1.909 6,77  
Altın Gr. 501 501 6,59  
Cumhuriyet 3.317 3.368 44,00  
Tam 3.303 3.386 41,63  
Yarım 1.597 1.638 20,14  
Çeyrek 801 819 10,07  
Gümüş.Ons 24,44 24,48 0,18  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 0,11  
B. Petrol 41,69 41,69 0,86  
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