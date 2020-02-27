***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 877.076 692.094Satışların Maliyeti23 -561.262 -447.692TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)315.814 244.402BRÜT KAR (ZARAR)315.814 244.402Genel Yönetim Giderleri24 -63.766 -62.692Pazarlama Giderleri24 -126.421 -128.665Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 188.078 368.030Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -88.799 -212.712ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)224.906 208.363Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 113.610 72.599Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-197 -4Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -72.093 5.006FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)266.226 285.964Finansman Gelirleri28 4.346 26.999Finansman Giderleri28 -77.455 -17.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)193.117 295.251Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.389 -55.162Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -38.551 -53.075Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 8.162 -2.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)162.728 240.089DÖNEM KARI (ZARARI)162.728 240.089Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -30Ana Ortaklık Payları162.728 240.119Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 30 0,23750000 0,35040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI171.325 175.275Dönem Karı (Zararı)162.728 240.089Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.353 -47.565Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.2.1, 16, 17, 18 21.357 10.343Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler75.937 18.894Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -7 1.109Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 944 1.459Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4 75.000 16.326Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.807 3.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 2.889 3.206Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -82 559Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler27 -79.511 -71.569Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-34.143 -37.634Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-55.982 -57.755Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21.839 20.121Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.711 11.112Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler48.416 -16.998Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-19 -999Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler48.435 -15.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -3.112 -21.331Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 30.389 55.162Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2 718Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-279 -7İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -33.217 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -20İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.053 9.838Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.335 -40.635Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.577 -6.338Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.988 -21.296Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.451 -257Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.014 57.723Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.083 1.475Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)153 19.166Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları199.134 202.362Ödenen Faiz0 -8.733Alınan Faiz0 58.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -2.391 -1.867Vergi İadeleri (Ödemeleri)-25.418 -74.714Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI96.100 1.119Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 85.979 124İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-75.000 -68.826Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri568 48Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17, 18 -4.670 -8.273Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 9.818 12.366Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -3.589 -8.672Alınan Temettüler4, 27 82.994 74.352FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-214.542 -63.074Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.296 64.663Kredilerden Nakit Girişleri-3.296 64.663Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.877 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri-30.402 21.433Ödenen Temettüler-205.578 -137.052Ödenen Faiz-19.359 -12.118Alınan Faiz56.970 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.883 113.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.883 113.320DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 619.899 505.251DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 672.782 618.571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 672.782 619.899Finansal Yatırımlar1.254 1.146Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.254 1.146Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 1.254 1.146Ticari Alacaklar233.489 186.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.089 468İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 232.400 185.667Diğer Alacaklar138 490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 370İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar138 120Stoklar12 88.567 87.536Peşin Ödenmiş Giderler4.442 2.522Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13, 29 224 13.810Diğer Dönen Varlıklar449 845ARA TOPLAM1.001.345 912.383TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.001.345 912.383DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.358.248 3.023.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.689 3.392Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 3.689 3.392Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7 3.354.559 3.019.743Diğer Alacaklar373 343İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 361 331İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 73.347 123.873Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 346.138 357.183Maddi Duran Varlıklar17 5.202 6.048Kullanım Hakkı Varlıkları2.2.1 14.714 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 14.853 14.396Peşin Ödenmiş Giderler1.667 1.136Ertelenmiş Vergi Varlığı29 13.101 5.777Diğer Duran Varlıklar9.349 12.198TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.836.992 3.544.089TOPLAM VARLIKLAR4.838.337 4.456.472KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar80.050 35.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.684 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8, 9 2.684 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar77.366 35.902Banka Kredileri8 70.650 35.870Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 6.716 32Ticari Borçlar231.315 193.681İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 9.594 7.065İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 221.721 186.616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.764 1.060Diğer Borçlar8.522 6.123İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.522 6.123Türev Araçlar15 18.033 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)603 450Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 13.357 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.786 4.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 3.415 2.956Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.371 1.453Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler124 112ARA TOPLAM358.554 241.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER358.554 241.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.764 48.076İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.242 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8, 9 3.242 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.522 48.076Banka Kredileri8 10.000 48.076Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.522 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 19.498 19.498Uzun Vadeli Karşılıklar4.118 4.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 4.118 4.079Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 161.145 145.238TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER202.525 216.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER561.079 458.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.277.221 3.997.807Ödenmiş Sermaye22 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları22 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.063.013 2.742.126Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.063.013 2.742.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.056 -4.058Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.067.069 2.746.184Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.010 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 231.153 199.697Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.280 14.818Net Dönem Karı veya Zararı162.728 240.119Kontrol Gücü Olmayan Paylar37 37TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.277.258 3.997.844TOPLAM KAYNAKLAR4.838.337 4.456.472Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655Düzeltmelerden Sonraki Tutar685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655Transferler30.602 115.493 -146.095 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-184 413.440 240.119 653.375 -30 653.345Kar Payları-137.052 -137.052 -137.052Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-104 -104 -104Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.000 1.000 1.000Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 0 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844Düzeltmelerden Sonraki Tutar685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844Transferler-117 30.256 210.040 -240.119 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2 321.062 162.728 483.792 483.792Kar Payları-205.578 -205.578 -205.578Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.200 1.200 1.200Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)162.728 240.089DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar321.064 413.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -192Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar2.812 3.505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2 8Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar4 2.810 3.497Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları334.997 431.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.745 -21.573Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-16.745 -21.573Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)321.064 413.256TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)483.792 653.345Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -30Ana Ortaklık Payları483.792 653.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822278BIST