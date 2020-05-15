***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 268.944 208.272Satışların Maliyeti21 -172.776 -132.253TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)96.168 76.019BRÜT KAR (ZARAR)96.168 76.019Genel Yönetim Giderleri22 -18.259 -13.112Pazarlama Giderleri22 -32.747 -28.854Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 72.382 50.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -23.118 -13.329ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)94.426 70.965Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.112 33.450Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 2.275 -75.280FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.813 29.135Finansman Gelirleri26 13.497 610Finansman Giderleri26 -6.068 -26.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.242 3.065Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.030 -11.617Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -15.664 -14.487Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -3.366 2.870SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)87.212 -8.552DÖNEM KARI (ZARARI)87.212 -8.552Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 -2Ana Ortaklık Payları87.191 -8.550Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,12720000 -0,01250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.950 -21.472Dönem Karı (Zararı)87.212 -8.552Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.649 89.428Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15,16 5.274 5.352Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler238 75.013Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 238 13Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 75.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.813 1.191Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.841 1.162Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -28 29Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -2 -2Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.288 -7.321Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -7.694 -13.983Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24,26 4.406 6.662Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.076 11.085Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.674 20.767Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -567 -281Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -13.107 21.048Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -2.275 280Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 19.030 11.617Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 4.613Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -1.257 -43İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -286 -33.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.822 -100.300Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.531 -31.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-578 -83.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.482 9.479Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.214 -2.155Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.783 4.957Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.945 3.139Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)145 -165Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları70.039 -19.424Alınan Faiz7.834 11.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -279 -40Vergi İadeleri (Ödemeleri)-644 -13.865YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-181 67.032İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri286 85.886İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 0 -18.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.281 47Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -1.678 -719Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 1.699Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -72 -1.133Alınan Temettüler2 2FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.816 -2.298Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri84.087 11.071Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.218 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.366 -2.425Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.584 -6.524Ödenen Faiz-2.103 -4.420YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.585 43.262NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)131.585 43.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ672.782 619.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ804.367 663.161Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 804.367 672.782Finansal Yatırımlar1.360 1.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.360 1.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 1.360 1.254Ticari Alacaklar266.880 233.489İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.969 1.089İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 264.911 232.400Diğer Alacaklar601 138İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 447 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 154 138Türev Araçlar4.259 0Stoklar11 98.811 88.567Peşin Ödenmiş Giderler12 7.289 4.442Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar282 224Diğer Dönen Varlıklar19 2.287 449ARA TOPLAM1.186.136 1.001.345TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.186.136 1.001.345DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.358.711 3.358.248Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.152 3.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 4.152 3.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 3.354.559 3.354.559Diğer Alacaklar12 373İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 12 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 75.622 73.347Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 344.725 346.138Maddi Duran Varlıklar15 5.829 5.202Kullanım Hakkı Varlıkları13 12.507 14.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 14.675 14.853Peşin Ödenmiş Giderler12 1.957 1.667Ertelenmiş Vergi Varlığı27 9.756 13.101Diğer Duran Varlıklar19 7.984 9.349TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.831.778 3.836.992TOPLAM VARLIKLAR5.017.914 4.838.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar83.899 80.050İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.795 2.684Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 2.795 2.684İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar81.104 77.366Banka Kredileri7 74.469 70.650Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 6.635 6.716Ticari Borçlar267.115 231.315İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 11.168 9.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 255.947 221.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.936 1.764Diğer Borçlar9.355 8.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 9.355 8.522Türev Araçlar7.601 18.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 748 603Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 15.302 13.357Kısa Vadeli Karşılıklar5.152 4.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 3.809 3.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.343 1.371Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 249 124ARA TOPLAM391.357 358.554TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER391.357 358.554UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar76.158 17.764İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.533 3.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 2.533 3.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar73.625 14.522Banka Kredileri7 70.000 10.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 3.625 4.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8, 12 19.498 19.498Uzun Vadeli Karşılıklar5.286 4.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 5.286 4.118Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 161.145 161.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.087 202.525TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER653.444 561.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.364.412 4.277.221Ödenmiş Sermaye20 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları20 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.063.013 3.063.013Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.063.013 3.063.013Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.056 -4.056Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.067.069 3.067.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.010 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 231.153 231.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları182.008 19.280Net Dönem Karı veya Zararı87.191 162.728Kontrol Gücü Olmayan Paylar58 37TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.364.470 4.277.258TOPLAM KAYNAKLAR5.017.914 4.838.337Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844Transferler240.119 -240.119 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)59 -8.550 -8.491 -2 -8.493Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.243 10.010 199.697 254.937 -8.550 3.989.316 35 3.989.351Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258Transferler162.728 -162.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)87.191 87.191 21 87.212Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 182.008 87.191 4.364.412 58 4.364.470Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)87.212 -8.552DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 59Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar3 0 12Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 47Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 59TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.212 -8.493Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 -2Ana Ortaklık Payları87.191 -8.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845545BIST