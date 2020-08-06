***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 434.998 401.743 166.054 193.471Satışların Maliyeti21 -292.027 -263.999 -119.251 -131.746TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)142.971 137.744 46.803 61.725BRÜT KAR (ZARAR)142.971 137.744 46.803 61.725Genel Yönetim Giderleri22 -38.942 -30.874 -20.683 -17.762Pazarlama Giderleri22 -52.257 -59.796 -19.510 -30.942Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 136.275 103.654 63.893 53.413Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -44.271 -33.309 -21.153 -19.979ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)143.776 117.419 49.350 46.455Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 69.465 113.024 67.353 79.572Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -13 -6 -13 -6Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 4.239 -73.704 1.964 1.578FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)217.467 156.733 118.654 127.599Finansman Gelirleri26 20.971 2.984 7.474 2.374Finansman Giderleri26 -19.446 -45.474 -13.378 -18.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)218.992 114.243 112.750 111.179Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.092 -12.908 -12.062 -1.292Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -26.665 -23.439 -11.001 -8.952Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -4.427 10.531 -1.061 7.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)187.900 101.335 100.688 109.887DÖNEM KARI (ZARARI)187.900 101.335 100.688 109.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 -5 -4 -3Ana Ortaklık Payları187.883 101.340 100.692 109.890Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 28 0,27420000 0,14790000 0,14690000 0,16040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI133.691 94.663Dönem Karı (Zararı)187.900 101.335Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-43.403 -2.433Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15, 16 10.034 10.743Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.052 74.904Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -7Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.052 -89Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 75.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.999 2.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.074 2.410Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -75 -15Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -67.072 -79.511Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.115 -20.897Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -15.440 -31.730Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 10.325 10.833Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26 8.792 3.687Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.066 29.376Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -471 -342Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -17.595 29.718Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -4.597 -1.283Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 31.092 12.908Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler24 -1.583Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -1.260 -46İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -286 -33.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.277 -15.942Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler60.909 -38.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-925 1.354Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-40.459 8.188Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.585 -1.371Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.722 9.608Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.252 5.510Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.757 -308Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları136.220 82.960Alınan Faiz16.621 28.636Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -316 -1.070Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -18.834 -15.863YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI68.159 88.593İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri630 85.888İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları3 0 -75.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.278 56Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16 -2.807 -2.132Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.478 1.698Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -492 -1.428Alınan Temettüler25 67.072 79.511FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.698 -197.599Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 167.913 43.848Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -88.693 -13.272Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.211 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri604 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -11.107Ödenen Temettüler-50.024 -205.578Ödenen Faiz-10.891 -11.490YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)213.548 -14.343NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)213.548 -14.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 672.294 618.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 885.842 604.228Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 886.312 672.782Finansal Yatırımlar2.109 1.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.109 1.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 2.109 1.254Ticari Alacaklar171.065 233.489İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.659 1.089İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 167.406 232.400Diğer Alacaklar3.387 138İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.128 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 259 138Türev Araçlar3.356 0Stoklar11 127.974 88.567Peşin Ödenmiş Giderler12 5.330 4.442Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.784 224Diğer Dönen Varlıklar19 1.413 449ARA TOPLAM1.203.730 1.001.345TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.203.730 1.001.345DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.315.844 3.358.248Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.667 3.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 3.667 3.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 3.312.177 3.354.559Ticari Alacaklar333 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 333 0Diğer Alacaklar284 373İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 272 361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 12 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 73.655 73.347Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 341.211 346.138Maddi Duran Varlıklar15 5.647 5.202Kullanım Hakkı Varlıkları13 10.449 14.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 14.764 14.853Peşin Ödenmiş Giderler12 1.803 1.667Ertelenmiş Vergi Varlığı27 6.494 13.101Diğer Duran Varlıklar19 10.777 9.349TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.781.261 3.836.992TOPLAM VARLIKLAR4.984.991 4.838.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar110.462 80.050İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.010 2.684Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 3.010 2.684İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar107.452 77.366Banka Kredileri7 100.925 70.650Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 6.527 6.716Ticari Borçlar208.718 231.315İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 12.885 9.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 195.833 221.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.088 1.764Diğer Borçlar9.381 8.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 9.381 8.522Türev Araçlar4.398 18.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.360 603Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 10.615 13.357Kısa Vadeli Karşılıklar4.774 4.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 3.478 3.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.296 1.371Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 127 124ARA TOPLAM352.923 358.554TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER352.923 358.554UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar73.998 17.764İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.664 3.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 1.664 3.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar72.334 14.522Banka Kredileri7 70.000 10.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.334 4.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8, 12 19.498 19.498Uzun Vadeli Karşılıklar5.813 4.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 5.813 4.118Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 156.846 161.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER256.155 202.525TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER609.078 561.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.375.859 4.277.221Ödenmiş Sermaye20 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları20 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.022.392 3.063.013Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.022.392 3.063.013Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.056 -4.056Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.026.448 3.067.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.010 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 284.078 231.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları80.459 19.280Net Dönem Karı veya Zararı187.883 162.728Kontrol Gücü Olmayan Paylar54 37TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.375.913 4.277.258TOPLAM KAYNAKLAR4.984.991 4.838.337Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844Transferler30.256 209.863 -240.119 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)102 101.340 101.442 -5 101.437Kar Payları-205.578 -205.578 -205.578Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.200 1.200 1.200Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.286 10.010 231.153 19.103 101.340 3.894.871 32 3.894.903Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258Transferler51.525 111.203 -162.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40.621 187.883 147.262 17 147.279Kar Payları-50.024 -50.024 -50.024Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.400 1.400 1.400Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.026.448 10.010 284.078 80.459 187.883 4.375.859 54 4.375.913Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)187.900 101.335 100.688 109.887DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-40.621 102 -40.621 43Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-358 13 -358 1Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar3 -358 13 -358 1Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-42.382 89 -42.382 42Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.119 0 2.119 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi2.119 0 2.119 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.621 102 -40.621 43TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.279 101.437 60.067 109.930Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 -5 -4 -3Ana Ortaklık Payları147.262 101.442 60.071 109.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866222BIST