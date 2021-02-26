***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 909.132 877.076Satışların Maliyeti24 -608.463 -561.262TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)300.669 315.814BRÜT KAR (ZARAR)300.669 315.814Genel Yönetim Giderleri25 -81.314 -63.766Pazarlama Giderleri25 -111.125 -126.421Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 352.859 188.078Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -163.884 -88.799ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)297.205 224.906Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 76.960 113.610Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-382 -197Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 5.536 -72.093FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)379.319 266.226Finansman Gelirleri29 55.016 4.346Finansman Giderleri29 -48.369 -77.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)385.966 193.117Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-63.852 -30.389Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -58.961 -38.551Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -4.891 8.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)322.114 162.728DÖNEM KARI (ZARARI)322.114 162.728Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25 0Ana Ortaklık Payları322.089 162.728Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 31 0,47000000 0,23750000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.043 163.789Dönem Karı (Zararı)322.114 162.728Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-142.256 30.731Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17, 18, 19 23.286 21.357Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.363 75.937Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -7Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.363 944Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4 0 75.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.938 2.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 3.192 2.889Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 -254 -82Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler28 -66.904 -79.511Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-23.518 -34.765Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-43.074 -55.982Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.556 21.217Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12.810 2.711Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-142.834 48.211Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-124.342 -224Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 -18.492 48.435Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -5.536 -2.907Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 63.852 30.389Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-5 -2Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.253 -279İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 -7.455 -33.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.667 -1.861Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.379 -48.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-868 22.682Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-62.930 -2.988Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.602 -2.451Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.675 37.014Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.210 -7.936Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.889 153Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları169.191 191.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -799 -2.391Vergi İadeleri (Ödemeleri)-91.349 -25.418Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI82.359 92.617Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri7.455 85.979İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 0 -75.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.202 568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18, 19 -5.617 -4.670Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 10.383 9.818Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.968 -3.589Alınan Temettüler4, 28 66.904 79.511FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.080 -204.011Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 189.799 163.835Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -111.258 -154.254Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -16.253 -12.877Türev Araçlardan Nakit Girişleri4.713 -30.402Ödenen Temettüler-49.173 -205.578Ödenen Faiz-19.556 -21.217Alınan Faiz24.808 56.482YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.482 52.395NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.482 52.395DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 672.294 619.899DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 854.776 672.294Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 856.115 672.782Finansal Yatırımlar25.074 1.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar25.074 1.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 25.074 1.254Ticari Alacaklar225.504 233.489İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.968 1.089İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 223.536 232.400Diğer Alacaklar388 138İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 160 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228 138Stoklar12 149.134 88.567Peşin Ödenmiş Giderler4.024 4.442Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15, 30 6.978 224Diğer Dönen Varlıklar219 449ARA TOPLAM1.267.436 1.001.345TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.267.436 1.001.345DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.222.122 3.358.248Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar104.211 3.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 104.211 3.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7 4.117.911 3.354.559Ticari Alacaklar21 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 21 0Diğer Alacaklar292 373İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 280 361İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 84.408 73.347Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 333.008 346.138Maddi Duran Varlıklar18 5.344 5.202Kullanım Hakkı Varlıkları14 20.112 14.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 10.429 14.853Peşin Ödenmiş Giderler8.933 1.667Ertelenmiş Vergi Varlığı30 6.031 13.101Diğer Duran Varlıklar12.095 9.349TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.702.795 3.836.992TOPLAM VARLIKLAR5.970.231 4.838.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar87.379 80.050İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.309 2.684Kiralama İşlemlerinden Borçlar8, 9 3.309 2.684İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar84.070 77.366Banka Kredileri8 72.882 70.650Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 11.188 6.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 30.000 0Ticari Borçlar274.990 231.315İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 15.752 9.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 259.238 221.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 1.011 1.764Diğer Borçlar8.889 8.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.889 8.522Türev Araçlar16 4.254 18.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.492 603Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 0 13.357Kısa Vadeli Karşılıklar3.952 4.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.835 3.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 1.117 1.371Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler143 124ARA TOPLAM414.110 358.554TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER414.110 358.554UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar50.090 17.764İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 3.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar8, 9 0 3.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar50.090 14.522Banka Kredileri8 40.000 10.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 10.090 4.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 19.498 19.498Uzun Vadeli Karşılıklar7.091 4.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 7.091 4.118Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 197.134 161.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER273.813 202.525TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER687.923 561.079ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.282.246 4.277.221Ödenmiş Sermaye23 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları23 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.794.573 3.063.013Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.794.573 3.063.013Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.051 -4.056Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.798.624 3.067.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.010 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 284.078 231.153Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları80.459 19.280Net Dönem Karı veya Zararı322.089 162.728Kontrol Gücü Olmayan Paylar62 37TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.282.308 4.277.258TOPLAM KAYNAKLAR5.970.231 4.838.337Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844Transferler-117 30.256 210.040 -240.119 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2 321.062 162.728 483.792 483.792Kar Payları-205.578 -205.578 -205.578Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.200 1.200 1.200Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258Transferler51.525 111.203 -162.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5 731.555 322.089 1.053.649 25 1.053.674Kar Payları-50.024 -50.024 -50.024Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.400 1.400 1.400Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)322.114 162.728DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar731.560 321.064Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar6.376 2.812Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 2Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar4 6.371 2.810Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları763.352 334.997Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-38.168 -16.745Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-38.168 -16.745Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)731.560 321.064TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.053.674 483.792Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25 0Ana Ortaklık Payları1.053.649 483.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913638BIST