***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 11:24
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819399
BIST
14:03121.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 866,25
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:036,0452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:036,5570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:03307,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,05
|Açılış
|: 307,04
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|590.056.705
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,41
|182.266.819
|% 16,09
|
|KUTPO
|10,84
|43.320.203
|% 15,07
|
|OSTIM
|2,48
|101.821.492
|% 10,71
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,24
|29.261.839
|% -9,78
|
|ERBOS
|24,98
|13.815.001
|% -9,10
|
|ARSAN
|4,89
|3.043.667
|% -7,91
|
|HUBVC
|40,02
|38.021.247
|% -7,32
|
|KRTEK
|3,41
|2.640.289
|% -6,83
|
|THYAO
|15,23
|994.466.177
|% 2,28
|
|ASELS
|30,02
|985.131.596
|% 3,23
|
|GSRAY
|3,40
|590.056.705
|% 18,06
|
|ODAS
|2,25
|522.268.478
|% 4,65
|
|PETKM
|4,16
|342.253.753
|% 0,24
|
|ODAS
|2,25
|522.268.478
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,40
|590.056.705
|% 18,06
|
|BJKAS
|2,99
|252.866.914
|% 3,82
|
|KARSN
|1,94
|163.162.998
|% -1,52
|
|PETKM
|4,16
|342.253.753
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8522
|7,8916
|% -0,31
|
|Frank
|6,1301
|6,1671
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6063
|1,6144
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,29
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|-0,09
|