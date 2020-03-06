***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ECILC, TRAECILC91E0 Peşin 0,0730000 7,3 15 0,0620500 6,205Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.05.2020 22.05.2020 21.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ECILC, TRAECILC91E0 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 6 Mart 2020 tarihli toplantısındaŞirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 151.751.268 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 208.559.802 TL olduğunu tespit etmiştir.2019 yılı karının dağıtımı konusunda ise SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 26. Maddesi'ne uyularak ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen ilkeler çerçevesinde değerlendirmelerimiz yapılarak, dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılmasının Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.Buna göre1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %7,3'üne tekabül eden 50.023.980 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %7,3, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,3) Yasal kayıtlara göre oluşan 297.060.134 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 156.959.724 TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeğe aktarılması,4) Dağıtıma 20 Mayıs 2020 tarihinde başlanması,konusunda 2019 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EİS Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 685.260.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 102.082.692Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 193.117.000 258.088.1274. Vergiler ( - ) 30.389.000 38.551.4935. Net Dönem Kârı 162.728.000 219.536.6346. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 10.976.832 10.976.8328. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 151.751.168 208.559.802Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 151.751.168 208.559.8029. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 100 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 151.751.268 208.559.80211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 50.023.980 50.023.980* Nakit 50.023.980 50.023.980* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.576.098 1.576.09817. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 100.151.090 156.959.72420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 42.520.383 0 28,02 0,06205 6,205TOPLAM 42.520.383 0 28,02 0,06205 6,205Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.Yönetim Kurulumuz'un 22 Mart 2019 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Baxalta GmbH'a devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda özel fon hesabına aktarılacak olan 38.972.007 TL'lik istisna kazancı, kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlara göre hesaplanan dönem karından düşülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825128BIST