***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ECILC, TRAECILC91E0 Peşin 0,2200000 22 15 0,1870000 18,7Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.04.2021 26.04.2021 28.04.2021 27.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ECILC, TRAECILC91E0 0 0Ek Açıklamalar"Kar Payı Ödeme Tarihleri" tablosundaki "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" alanına bilgi girişi yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdfEK: 2 Dividend Distribution Table 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 685.260.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 113.059.524Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 385.941.000 475.820.5724. Vergiler ( - ) 63.852.000 58.952.8425. Net Dönem Kârı 322.089.000 416.867.7306. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 20.843.387 20.843.3878. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 301.245.613 395.639.566Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 301.245.613 395.639.5669. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 100 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 301.245.713 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 150.757.200 150.757.200* Nakit 150.757.200 150.757.200* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 11.649.420 11.649.42017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 138.838.993 233.232.94620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 128.143.620 0 42,54 0,187 18,7TOPLAM 128.143.620 0 42,54 0,187 18,7Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak varsayılmıştır.Yönetim Kurulumuz'un 27 Ekim 2020 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %2,99664'lük payımızın satılması sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmı olan 384.778 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu tutar, tablodaki "Yasal Kayıtlara Göre" kolonundaki Yasal Dönem Karı (%5 genel kanuni yedek akçe hesabına esas alınan)'na dahil edilmiş, ilgili istisna kazancı tutarı fon hesabına çekildiğinden yasal kayıtlara (VUK) göre yapılan sonraki hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927808BIST