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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2020 11:19
GÜNCEL HABERLER



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi onaylanmıştır.
Not:
Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu KAP sisteminde açıklarken oluşan sistemsel bir hata nedeniyle "Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim" ilgili Hak Kullanım Bildirimi'nden gönderilemediği için ekte tekrar yayınlanmaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EİS KS Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837135


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Tam 2.395 2.453 8,20  
Yarım 1.165 1.194 2,10  
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