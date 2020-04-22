***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.920.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 22.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi onaylanmış olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EİS KS Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839828BIST