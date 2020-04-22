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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2020 15:49
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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.920.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 22.04.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 1.920.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi onaylanmış olup, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EİS KS Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839828


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