***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Canan Bademlioğlu'nun 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürlük görevine EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Pazarlama ve Satış Direktörü Müge Satır vekaleten atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826662BIST