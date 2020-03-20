***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle kamu sağlığının korunması kapsamında İstanbul'da yer alan ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile %50-50 ortak olduğumuz Kanyon Alışveriş Merkezi'nin 20 Mart 2020, saat 20.00 itibarıyla geçici bir süre ile hizmete kapatılmasına karar verilmiştir. Alışveriş merkezinin faaliyet göstermediği süre boyunca ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği market ve eczaneler mağaza sahiplerinin inisiyatifine bağlı olarak açık kalabilecektir. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu zor dönemi kısa sürede sağlıklı bir şekilde geride bırakmayı diliyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831138BIST