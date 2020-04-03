***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 12:01
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında, Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu ve 20.03.2020 tarihli açıklamamızda geçici süreyle hizmete kapatıldığını duyurduğumuz Kanyon Alışveriş Merkezi'nin hizmete kapatıldığı 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan süre için kapalı olan mağaza kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzca alınan bu karar kapsamında Şirketimiz açısından oluşacak gelir kaybının kısıtlı düzeyde olması beklenmekle birlikte, salgının seyri ve süresi öngörülemediğinden, finansal etkisi izleyen dönem içerisinde daha net analiz edilebilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834539
BIST
14:4889.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 135,90
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
14:486,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0941
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
14:487,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0330
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
14:48348,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 5,25
|Açılış
|: 348,56
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|4.173.610
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.141.670
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|613.640
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.644.330
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.175.573
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.466.138
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|235.010.232
|% -7,27
|
|DAGI
|2,13
|11.145.393
|% -6,99
|
|PETKM
|3,40
|455.943.403
|% -1,73
|
|TUPRS
|85,50
|413.269.090
|% 3,45
|
|SASA
|8,34
|362.619.051
|% 8,88
|
|GARAN
|7,53
|334.555.334
|% -0,92
|
|ASELS
|23,42
|330.178.382
|% 1,21
|
|PETKM
|3,40
|455.943.403
|% -1,73
|
|GSRAY
|2,04
|235.010.232
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,03
|110.364.402
|% 3,00
|
|TSPOR
|2,90
|204.661.069
|% -6,15
|
|YKBNK
|1,83
|127.017.507
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2339
|8,2752
|% 0,72
|
|Frank
|6,8431
|6,8844
|% 1,15
|
|Riyal
|1,7799
|1,7888
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|6,02
|
|Altın Gr.
|348
|349
|5,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,48
|14,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|32,78
|32,78
|2,84
|