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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.04.2020 18:39
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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu KAP sisteminde açıklarken oluşan sistemsel bir hata nedeniyle "Genel Kurul Sonucu" ilgili Hak Kullanım Bildirimi'nden gönderilemediği için Kar Payı Dağıtımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Hak Bildirim Şablonları da gönderilememiştir. 
Genel Kurul Toplantısı'nda  
- Yönetim Kurulu önerisinde yer alan kar dağıtım tutarının ve ekli kar dağıtım tablosunun önerildiği şekliyle kabul edilerek, kar payı ödeme tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine,
- Ana Sözleşmemizin 7 no'lu Kayıtlı Sermaye maddesinin de ekli şekilde tadil edilmesine
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837032


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