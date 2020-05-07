***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2020 20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında, Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu ve 20 Mart 2020 tarihli açıklamamızda geçici süreyle hizmete kapatıldığını, 3 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda ise 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan süre için kapalı olan mağaza kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına karar verildiğini duyurduğumuz Kanyon Alışveriş Merkezi'nin ("Kanyon AVM") Mayıs ayı içerisinde pandeminin ülkemizdeki nispeten olumlu seyri ile alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığının kamu otoritelerince duyurulması ve Cumhurbaşkanlığı'nın 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla alışveriş merkezlerinin kısmi olarak açılabileceği yönündeki açıklaması çerçevesinde - 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına,Kanyon AVM'deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843447BIST