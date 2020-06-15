***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Nisan 2020 tarihli duyurumuzda bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)'nin evden çalışma modelini uygulamakta olduğunu, sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaret gerçekleştirilerek yapılan ürün tanıtımlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 19 Mart 2020 tarihinde ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olması nedeniyle tanıtım faaliyetlerini yürütemeyen Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ve Uzman Tıbbi Tanıtım Sorumlusu personeli için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıklamıştık. 1 Haziran 2020 tarihinde normalleşmenin başlaması üzerine, TİTCK'nın 5 Haziran 2020 tarihli yazısı kapsamında, 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren tanıtım faaliyetlerini yürütebilecek 179 Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ve Uzman Tıbbi Tanıtım Sorumlusu personeli, tam zamanlı Kısa Çalışma Ödeneği kapsamından 2/3 zamanlı kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışanlar, haftanın 2 günü tanıtım faaliyetlerinde bulunacaklardır. Tanıtım faaliyetlerini yürütemeyecek Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ve Uzman Tıbbi Tanıtım Sorumlusu personeli, 11 Temmuz 2020 tarihine kadar tam zamanlı kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edecektir. EİP diğer faaliyetlerini, dönüşümlü olarak ofisten çalışma düzeniyle yürütmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851279BIST