***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 19:02
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2020 07.05.2020 03.04.2020 20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29 Mayıs 2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'nde (Kanyon AVM) işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde kira indirimi uygulanmasına karar verildiği duyurulmuştu. Koronavirüs (COVID-19) küresel salgınının perakende sektörü üzerinde etkilerinin devam ediyor olması sebebiyle, Kanyon AVM'de 1 Eylül 2020'ye kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853820
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8432
18:057,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05389,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,70
|Açılış
|: 389,77
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5193
|8,5621
|% 0,53
|
|Frank
|7,2112
|7,2547
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-9,22
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.548
|-8,80
|
|Tam
|2.601
|2.615
|-9,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-4,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,71
|
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