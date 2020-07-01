***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.05.2020 07.05.2020 03.04.2020 20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29 Mayıs 2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'nde (Kanyon AVM) işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde kira indirimi uygulanmasına karar verildiği duyurulmuştu. Koronavirüs (COVID-19) küresel salgınının perakende sektörü üzerinde etkilerinin devam ediyor olması sebebiyle, Kanyon AVM'de 1 Eylül 2020'ye kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853820BIST