***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 13:45
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2020 29.05.2020 07.05.2020 03.04.2020 20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Temmuz 2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki (Kanyon AVM) kiracılarımıza 1 Eylül 2020 tarihine kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenmesine karar verildiği duyurulmuştu. Eylül-Aralık 2020 dönemi de dahil olmak üzere Koronavirüs (COVID-19) salgınının perakende sektörü üzerindeki etkilerinin devam ettiği süre boyunca, Kanyon AVM'deki kira destek ve indirimi uygulamalarının Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesinin devamına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880446
BIST
18:001.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 15,05
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:007,8665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0770
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
18:009,2926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0579
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2841
18:00487,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,67
|Açılış
|: 487,12
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BEYAZ
|12,43
|24.084.220
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|262.628.923
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.292.434
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|388.827
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.368
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.988.228
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.396.453
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|2.376.581
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.115.070
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.100.074.306
|% 4,06
|
|SISE
|6,92
|1.398.938.555
|% 1,91
|
|GARAN
|7,10
|1.026.909.703
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,25
|805.299.045
|% 1,71
|
|ASELS
|18,12
|696.458.332
|% 0,11
|
|PETKM
|4,61
|2.100.074.306
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,75
|660.128.049
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,80
|361.224.619
|% 2,86
|
|SISE
|6,92
|1.398.938.555
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,46
|663.673.535
|% 2,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8635
|7,8685
|% -0,94
|
|Euro
|9,2864
|9,2966
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,1932
|10,2443
|% -0,44
|
|Frank
|8,5947
|8,6465
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0906
|2,1011
|% -0,92
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|33,89
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,16
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,18
|
Seans Raporu
18:00
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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17:58
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