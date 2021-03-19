***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize genel müdür olarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Emin Fadıllıoğlu atanmıştır. EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Müge Satır, 1 Nisan 2021 tarihine kadar Şirketimizin genel müdürlük görevini vekaleten yürütmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919423BIST