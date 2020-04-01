***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2020 10:50
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MÜGE SATIR Genel Müdür (vekaleten) Endüstri Mühendisi Yoktur. EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Genel Müdür V.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833744
BIST
12:1389.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -150,46
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.545
En Düşük
87.889
12:136,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0358
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6516
En Düşük
6,6108
12:137,2667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0273
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
12:13341,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,43
|Açılış
|: 341,16
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.731
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.670.326
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.632.785
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|QNBFL
|101,50
|2.180.044
|% -5,84
|
|INFO
|8,06
|324.110
|% -5,06
|
|GARAN
|8,09
|254.879.759
|% -0,49
|
|PGSUS
|36,70
|214.710.754
|% 7,31
|
|THYAO
|9,02
|201.938.048
|% -0,55
|
|ISFIN
|2,97
|187.577.912
|% 3,48
|
|ASELS
|23,28
|169.575.382
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,10
|162.298.341
|% 4,76
|
|IHLAS
|0,53
|60.368.130
|% 3,92
|
|ODAS
|1,42
|159.359.517
|% 4,41
|
|ISFIN
|2,97
|187.577.912
|% 3,48
|
|CEMAS
|0,79
|47.126.571
|% 5,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1930
|8,2341
|% 0,06
|
|Frank
|6,8545
|6,8958
|% 0,01
|
|Riyal
|1,7604
|1,7693
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.594
|15,64
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|24,88
|24,88
|-1,47
|