***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İştirakte bulunmak 852000000 317634452 TRY 37,28 İştirakEkom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. Dışsatım hizmetleri yürütmek 3481000 917666 TRY 26,36 İştirakVitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karo üretimi 750000000 187500000 TRY 25 İştirakEczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi işlem hizmetleri yürütmek 4323000 484626 TRY 11,21 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884477BIST