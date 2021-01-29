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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.01.2021 18:37



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gülnur Günbey Kartal Sermaye Piyasası İlişkileri ve Finansal Kontrol Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.11.2006 (212) 371 73 94 / (212) 371 70 00 gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204571-700606
Şerife Bilen Finansal Planlama ve Kontrol Sorumlu Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 01.08.2018 (212) 371 73 93 / (212) 371 70 00 serife.bilen@eczacibasi.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906361


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TKNSA 15,40 338.214.512 % 10,00  
PKENT 1.524,60 22.011.057 % 10,00  
MMCAS 6,49 2.353.514 % 10,00  
TSGYO 5,39 7.479.539 % 10,00  
ULUUN 17,83 207.311.506 % 9,99  
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Riyal 1,9366 1,9463 % -0,66  
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Altın Ons 1.857 1.857 14,90  
Altın Gr. 436 436 1,52  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 27,18 27,21 0,62  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,12  
B. Petrol 55,70 55,70 0,60  
Seans Raporu 18:05
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