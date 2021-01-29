***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGülnur Günbey Kartal Sermaye Piyasası İlişkileri ve Finansal Kontrol Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.11.2006 (212) 371 73 94 / (212) 371 70 00 gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204571-700606Şerife Bilen Finansal Planlama ve Kontrol Sorumlu Uzmanı / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 01.08.2018 (212) 371 73 93 / (212) 371 70 00 serife.bilen@eczacibasi.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906361BIST