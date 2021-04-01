***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 12:23
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN FADILLIOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yoktur. Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922550
BIST
14:011.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 23,57
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.416
En Düşük
1.399
14:018,1656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0743
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:019,6264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:01450,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,19
|Açılış
|: 450,13
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler14:01
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|JANTS
|751,90
|6.790.409
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|3.165.704
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.361.270
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.757.932
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,91
|2.088.968.870
|% 3,29
|
|SASA
|46,58
|660.583.154
|% 3,24
|
|BJKAS
|8,96
|585.427.528
|% 7,56
|
|KOZAL
|119,50
|556.732.062
|% 0,42
|
|FROTO
|204,00
|518.817.292
|% 5,54
|
|GARAN
|6,91
|2.088.968.870
|% 3,29
|
|SKBNK
|1,22
|144.436.614
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|197.603.303
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|127.268.827
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,91
|282.787.991
|% 5,96
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1621
|8,1656
|% -0,90
|
|Euro
|9,6016
|9,6264
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,2160
|11,2723
|% -0,94
|
|Frank
|8,5977
|8,6495
|% -1,10
|
|Riyal
|2,1712
|2,1821
|% -0,87
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,03
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,69
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,29
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,71
|63,71
|0,97
|