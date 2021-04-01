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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2021 12:23



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN FADILLIOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yoktur. Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922550


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BIST En Aktif Hisseler14:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 5,83 60.318 % 10,00  
JANTS 751,90 6.790.409 % 9,99  
VAKKO 15,20 3.165.704 % 9,99  
NIBAS 19,04 7.361.270 % 9,99  
SAYAS 31,94 66.757.932 % 9,99  
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14:01 Alış Satış %  
Dolar 8,1621 8,1656 % -0,90  
Euro 9,6016 9,6264 % -0,44  
Sterlin 11,2160 11,2723 % -0,94  
Frank 8,5977 8,6495 % -1,10  
Riyal 2,1712 2,1821 % -0,87  
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14:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.714 6,03  
Altın Gr. 451 451 -1,64  
Cumhuriyet 2.980 3.025 0,00  
Tam 2.968 3.044 2,69  
Yarım 1.434 1.473 1,29  
Çeyrek 719 736 0,65  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 -0,09  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,06  
B. Petrol 63,71 63,71 0,97  
Seans Raporu 14:01
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