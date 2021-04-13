***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2021 15:51
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN FADILLIOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur. Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927439
BIST
16:011.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:018,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:019,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7393
En Düşük
9,6646
16:01455,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,23
|Açılış
|: 455,28
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,66
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:01
|MTRKS
|49,56
|6.415.492
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.143.421
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.517.733
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.130.590
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.781.667
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.088.945
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.071.825
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,35
|1.360.634.077
|% 5,79
|
|GARAN
|6,71
|909.828.270
|% 1,36
|
|FENER
|33,02
|554.140.009
|% 5,50
|
|THYAO
|11,77
|544.041.119
|% -1,67
|
|KRDMD
|7,39
|513.513.676
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,80
|461.747.192
|% -1,10
|
|TSKB
|1,28
|280.030.269
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,08
|415.219.598
|% 0,48
|
|GARAN
|6,71
|909.828.270
|% 1,36
|
|EREGL
|17,35
|1.360.634.077
|% 5,79
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1512
|8,1569
|% 0,09
|
|Euro
|9,7316
|9,7393
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,1619
|11,2178
|% -0,05
|
|Frank
|8,8051
|8,8581
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1668
|2,1776
|% 0,01
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|13,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|6,31
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|3,05
|
|Çeyrek
|727
|744
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,09
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|0,61
|