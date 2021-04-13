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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2021 15:51



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN FADILLIOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur. Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927439


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 49,56 6.415.492 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.143.421 % 9,99  
TKURU 368,20 4.517.733 % 9,98  
TUREX 17,56 2.130.590 % 9,96  
BJKAS 13,51 249.781.667 % 9,93  
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Dolar 8,1512 8,1569 % 0,09  
Euro 9,7316 9,7393 % 0,23  
Sterlin 11,1619 11,2178 % -0,05  
Frank 8,8051 8,8581 % 0,04  
Riyal 2,1668 2,1776 % 0,01  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 8,80  
Altın Gr. 455 455 1,35  
Cumhuriyet 3.020 3.065 13,00  
Tam 2.999 3.075 6,31  
Yarım 1.449 1.487 3,05  
Çeyrek 727 744 1,53  
Gümüş.Ons 25,32 25,35 0,53  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,09  
B. Petrol 63,89 63,89 0,61  
Seans Raporu 16:01
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