***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.02.2020 09:38
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.02.2020 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları güncellenmiş olup, güncellenen çalışma esasları ekte ve www.eczacibasi.com.tr web adresinde "Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim" bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820231
BIST
11:33118.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -692,92
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.428
11:336,0915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:336,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:33315,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,15
|Açılış
|: 315,31
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,40
|74.195.014
|% 14,48
|
|NATEN
|21,82
|49.520.544
|% 13,17
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|HATEK
|9,40
|6.772.946
|% 9,81
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|TSPOR
|6,23
|251.665.916
|% -19,92
|
|VERTU
|5,47
|20.588.936
|% -17,12
|
|GSRAY
|3,33
|376.369.973
|% -14,62
|
|FENER
|17,15
|335.041.516
|% -11,78
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|ASELS
|29,28
|497.978.317
|% -1,68
|
|BJKAS
|3,24
|493.094.031
|% -7,95
|
|GSRAY
|3,33
|376.369.973
|% -14,62
|
|FENER
|17,15
|335.041.516
|% -11,78
|
|THYAO
|14,79
|304.520.671
|% -0,74
|
|BJKAS
|3,24
|493.094.031
|% -7,95
|
|CEMAS
|1,34
|143.990.980
|% 1,52
|
|GSRAY
|3,33
|376.369.973
|% -14,62
|
|ODAS
|2,18
|119.806.295
|% -2,24
|
|IHLGM
|1,27
|62.016.009
|% -2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8341
|7,8734
|% -0,06
|
|Frank
|6,1699
|6,2070
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|-3,50
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,29
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|58,98
|58,98
|-0,14
|