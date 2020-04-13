***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2020 19:03
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde: Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliğe Sayın Zühal Atanan'ın getirilmesine, a)
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliklere Sayın Seyfettin Sarıçam ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Gülnur Günbey Kartal'ın getirilmesine, b)
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, c)
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Zühal Atanan'ın, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine d)
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837609
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