***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.04.2021 11:08
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.
12:231.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 25,47
|Açılış
|: 1.381
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|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.404
En Düşük
1.381
12:238,0579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0478
|Açılış
|: 8,0500
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,1332
En Düşük
8,0295
12:239,6400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 9,6200
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7345
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,35
|Açılış
|: 451,56
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
451,32
BIST En Aktif Hisseler12:23
|DITAS
|14,66
|2.970.541
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|645.345.206
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|20.904.456
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.630.628
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.102.623
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|82.944.929
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|73.021.676
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.315.077
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|16.820.549
|% -9,98
|
|GARAN
|6,95
|815.890.302
|% 3,73
|
|SASA
|46,54
|645.345.206
|% 9,97
|
|EREGL
|17,01
|549.716.345
|% -0,47
|
|KRDMD
|7,36
|354.097.707
|% -0,14
|
|DOHOL
|3,17
|261.506.110
|% 2,26
|
|GARAN
|6,95
|815.890.302
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,15
|191.904.566
|% 3,37
|
|TSKB
|1,32
|114.958.173
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,17
|261.506.110
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,86
|129.838.461
|% 3,91
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0541
|8,0579
|% -0,59
|
|Euro
|9,6331
|9,6400
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,0796
|11,1352
|% -0,31
|
|Frank
|8,7320
|8,7846
|% -0,44
|
|Riyal
|2,1431
|2,1538
|% -0,56
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|0,82
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|-28,00
|
|Tam
|2.986
|3.064
|-29,90
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-14,46
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,99
|