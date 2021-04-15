***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2021 15:55
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021 13.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2021
Tescil Tarihi
15.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.04.2021 - 10310
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 13.04.2021 tarihli genel kurul kararı, 15.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.04.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928510
BIST
16:061.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:068,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:069,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:06454,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,83
|Açılış
|: 454,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:06
|TRGYO
|3,85
|271.905.724
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.295.174
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.201
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.203.033
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.665.821
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.563.987
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.141
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|EREGL
|18,25
|1.324.016.269
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,68
|1.089.966.986
|% 3,78
|
|SASA
|46,38
|1.081.909.196
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|226.492.719
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|800.268.577
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|268.554.443
|% -0,53
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0816
|8,0875
|% 0,21
|
|Euro
|9,6821
|9,6927
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1185
|11,1743
|% 0,37
|
|Frank
|8,7189
|8,7714
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1508
|2,1616
|% 0,31
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|9,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:20BNTAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 896, 996 adet işlem
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16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 0.92 ) 1, 470
-
16:16XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 193.00 milyon TL de
-
16:15KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 142, 101 adet işlem
-
16:14METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 254, 799 adet işlem