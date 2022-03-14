***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2022 09:37
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2022 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin önerinin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010202
BIST
14:012.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 34,60
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
14:0114,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:0116,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0841
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:01930,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -11,19
|Açılış
|: 930,14
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:01
|RAYSG
|11,78
|933.955
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.429.216
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.817.741
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.361.448
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.773.850
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|154.022.929
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.651.606
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,66
|17.561.884
|% -7,90
|
|EUYO
|3,15
|1.735.656
|% -6,53
|
|THYAO
|26,82
|2.000.636.204
|% 1,51
|
|FROTO
|264,30
|938.889.336
|% 8,36
|
|GARAN
|11,85
|872.934.937
|% 0,68
|
|EREGL
|34,32
|798.738.763
|% 1,00
|
|KRDMD
|15,03
|798.699.863
|% 0,60
|
|YKBNK
|3,77
|436.684.455
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,25
|323.119.957
|% 1,88
|
|PETKM
|8,31
|736.506.679
|% 2,09
|
|ADESE
|0,72
|62.024.432
|% 5,88
|
|CEMAS
|1,13
|92.966.763
|% 3,67
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7596
|14,7663
|% 0,01
|
|Euro
|16,1897
|16,2220
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,1695
|19,2656
|% -0,11
|
|Frank
|15,7032
|15,7978
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9194
|3,9391
|% -0,12
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-21,16
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-10,60
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|-12,00
|
|Tam
|6.129
|6.283
|-46,22
|
|Yarım
|2.962
|3.039
|-22,36
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|-11,18
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,30
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,39
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866