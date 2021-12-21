***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.12.2021 17:44
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesinin sağlanması amacıyla, Ana Sözleşmemizin 11.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, söz konusu tadil metnine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, Yönetim Kurulumuzun 21.12.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliği, ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985263
BIST
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|Değişim
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|| -2,60
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11:2613,2675
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|: -4,14%
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|Önceki Kapanış
|: 14,2500
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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710,84
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|POLTK
|619,50
|15.043.410
|% 9,98
|
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|379,20
|7.874.197
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|
|PENTA
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|18.898.196
|% 9,97
|
|RALYH
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|% 9,86
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
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|DOCO
|1.027,20
|42.405.685
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.273.767
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,38
|20.868.936
|% -8,46
|
|BURCE
|31,40
|1.867.627
|% -6,66
|
|GARAN
|11,92
|1.520.129.994
|% 0,34
|
|EREGL
|25,60
|822.311.122
|% 0,63
|
|SISE
|12,67
|765.906.039
|% -4,59
|
|KRDMD
|8,98
|624.467.288
|% -3,44
|
|TUPRS
|142,70
|512.206.706
|% -4,68
|
|GARAN
|11,92
|1.520.129.994
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,53
|445.668.453
|% 1,44
|
|KRDMD
|8,98
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|% -3,44
|
|DOHOL
|2,79
|188.915.983
|% 0,36
|
|ODAS
|1,40
|93.011.941
|% 2,19
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6124
|11,6445
|% -4,47
|
|Euro
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|13,2160
|% -4,51
|
|Sterlin
|15,3999
|15,4771
|% -5,25
|
|Frank
|12,4954
|12,5707
|% -5,47
|
|Riyal
|3,0649
|3,0802
|% -5,40
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,73
|
|Altın Gr.
|666
|667
|-41,20
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,51
|
|B. Petrol
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|75,09
|-0,19
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TRILC, ESCOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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