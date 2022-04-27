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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

27.04.2022 18:14
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu, 18.04.2022 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmış, 25.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 27.04.2022 tarih, 10568 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024380


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