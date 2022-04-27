***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu, 18.04.2022 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmış, 25.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 27.04.2022 tarih, 10568 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024380BIST