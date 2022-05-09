***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
09.05.2022 12:27
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11.maddesinin tadil edilmesi hususu, 25.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 27.04.2022 tarih, 10568 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 25/04/2022 27/04/2022
12:382.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,27
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.457
12:3814,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0486
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
14,9960
En Düşük
14,9241
12:3815,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0228
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8045
En Düşük
15,7132
12:38898,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,49
|Açılış
|: 898,72
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler12:36
|BOSSA
|52,50
|14.702.403
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.663.314
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.577.606
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|6.174.969
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|4.158.398
|% 9,90
|
|DEVA
|36,64
|86.175.278
|% -7,57
|
|ALGYO
|35,84
|43.405.970
|% -4,63
|
|SANFM
|37,78
|10.669.553
|% -4,60
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|KUYAS
|6,23
|14.890.008
|% -4,15
|
|THYAO
|42,70
|1.931.257.140
|% 0,76
|
|KRDMD
|16,12
|1.692.766.379
|% 4,13
|
|SISE
|19,56
|1.378.682.114
|% 0,88
|
|EREGL
|33,38
|983.614.430
|% 1,34
|
|SASA
|33,94
|838.948.570
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,67
|466.241.550
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,12
|1.692.766.379
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,78
|437.151.958
|% -1,24
|
|SISE
|19,56
|1.378.682.114
|% 0,88
|
|ZOREN
|2,16
|146.076.466
|% 2,37
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9910
|14,9932
|% 0,32
|
|Euro
|15,7872
|15,7973
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,3576
|18,4497
|% -0,13
|
|Frank
|15,0434
|15,1340
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9853
|4,0053
|% 0,35
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-19,75
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-43,00
|
|Tam
|6.040
|6.193
|-41,71
|
|Yarım
|2.919
|2.996
|-20,18
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|-10,08
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,98
|