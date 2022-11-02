***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
02.11.2022 18:15
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2022, 13.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/06/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Jenerik ilaç, biyobenzer ilaç ve ilaç hammaddesi üretimi, pazarlama ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
577.195.812,59 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02.11.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
576.959.157,46 TL (Her biri 1 kuruş itibari değerde toplam 57.695.915.746 adet pay)
Beher Payın Alış Fiyatı
0,04355 TL
Toplam Tutar
2.512.667.250 TL (135.000.000 ABD Doları karşılığı ) (*)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%99,96
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%99,96
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%99,96
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%28,71
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%227,70
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gensenta'nın üretim ve ar-ge yetkinliği, yurt içi ve yurt dışında bulunan müşteri portföyü ve marka haline gelmiş birçok ilacı barındıran geniş ürün yelpazesi Şirketimiz bünyesine katılacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır, pazarlık yöntemi kullanılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
28 Haziran 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle Şirketimiz ile Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi ("Amgen") arasında, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Gensenta") sermayesinin %99.96'sını temsil eden payların Amgen'den 135.000.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınması amacıyla, 28 Haziran 2022 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı 13 Ekim 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise hisselerin devrine ilişkin olarak Rekabet Kurulu onayının alındığı, Sözleşme'de belirlenen kapanış işlemleri tamamlanarak hisse devri gerçekleştirildiğinde kamuya ayrıca açıklama yapılacağı, duyurulmuştu.
Kapanış işlemleri bugün (2 Kasım 2022) tamamlanmış ve 2.512.667.250 TL tutarındaki hisse devir bedeli Amgen'e ödenmiştir. (*)
Hisselerin devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte Gensenta'nın üretim ve ar-ge yetkinliğinin sağlık grubumuz bünyesinde sinerjiyi artıracak en verimli şekilde kullanılarak sağlık grubumuza entegrasyonunun sağlanmasına yönelik modelin oluşturulması için stratejik çalışmalara başlanacaktır.
(*) Hisse devir bedeli ödeme gününden bir önceki gün ilan edilen TCMB alış ve satış kurlarının ortalamasına göre hesaplanmıştır, satın alma işleminin finansmanında kullanılmak üzere 1 Kasım 2022 tarihinde 85.000.000 ABD Doları karşılığı Avro, 1 yılı anapara ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli banka kredisi temin edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076341
BIST