***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2022, 13.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/06/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuJenerik ilaç, biyobenzer ilaç ve ilaç hammaddesi üretimi, pazarlama ve satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi577.195.812,59 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02.11.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı576.959.157,46 TL (Her biri 1 kuruş itibari değerde toplam 57.695.915.746 adet pay)Beher Payın Alış Fiyatı0,04355 TLToplam Tutar2.512.667.250 TL (135.000.000 ABD Doları karşılığı ) (*)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%99,96Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%99,96Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%99,96Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%28,71İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%227,70Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGensenta'nın üretim ve ar-ge yetkinliği, yurt içi ve yurt dışında bulunan müşteri portföyü ve marka haline gelmiş birçok ilacı barındıran geniş ürün yelpazesi Şirketimiz bünyesine katılacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAmgen İlaç Ticaret Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYasal bir zorunluluk bulunmamaktadır, pazarlık yöntemi kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar28 Haziran 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle Şirketimiz ile Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi ("Amgen") arasında, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Gensenta") sermayesinin %99.96'sını temsil eden payların Amgen'den 135.000.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınması amacıyla, 28 Haziran 2022 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı 13 Ekim 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise hisselerin devrine ilişkin olarak Rekabet Kurulu onayının alındığı, Sözleşme'de belirlenen kapanış işlemleri tamamlanarak hisse devri gerçekleştirildiğinde kamuya ayrıca açıklama yapılacağı, duyurulmuştu.Kapanış işlemleri bugün (2 Kasım 2022) tamamlanmış ve 2.512.667.250 TL tutarındaki hisse devir bedeli Amgen'e ödenmiştir. (*)Hisselerin devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte Gensenta'nın üretim ve ar-ge yetkinliğinin sağlık grubumuz bünyesinde sinerjiyi artıracak en verimli şekilde kullanılarak sağlık grubumuza entegrasyonunun sağlanmasına yönelik modelin oluşturulması için stratejik çalışmalara başlanacaktır.(*) Hisse devir bedeli ödeme gününden bir önceki gün ilan edilen TCMB alış ve satış kurlarının ortalamasına göre hesaplanmıştır, satın alma işleminin finansmanında kullanılmak üzere 1 Kasım 2022 tarihinde 85.000.000 ABD Doları karşılığı Avro, 1 yılı anapara ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli banka kredisi temin edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076341BIST