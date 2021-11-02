***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2020 31.10.2017 11.09.2017 18.08.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/11/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıEczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSağlık sektöründe nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı alanlarında faaliyet göstermektedir.Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi67.500.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02/11/2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı2.025.000 TLBeher Pay Fiyatı4,95 TL (*)Toplam Tutar10.015.709,96 TL (*)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)3,00Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)78Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)78Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,02İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,1Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı8.855.620,16 TL kar (Konsolide UFRS) (*)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiPay satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/11/2021Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıŞükrü Bozluolçay ve Uğur BozluolçayKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi02/11/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar(*)Avro satış bedeli üzerinden bugünkü Merkez Bankası Döviz Alış kuru kullanılarak hesaplanmıştır.18 Ağustos 2017, 31 Ekim 2017 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarında ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Monrol) ortakları tarafından imzalanan "Ortaklık Anlaşması"nın tadili amacıyla hazırlanan ve 31.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Tadil Protokolü" kapsamında- Eczacıbaşı-Monrol'ün sermaye artırımı sonrasında 31.10.2017 tarihi itibarıyla Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %84'ü Eczacıbaşı Grubu'na (%83,996'sı Şirketimize, %0,002'si Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye ve %0,002'si EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye ait olmak üzere) ve %16'sı Bozlu Grubu (Şükrü Bozluolçay ve Uğur Bozluolçay)'na ait olmuştur.- Eczacıbaşı Grubu, Eczacıbaşı-Monrol'ün genel kurul tescil tarihi'nden (03.11.2017 tarihinde tescil edilmiştir) itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Bozlu Grubu'na (Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranı %25'e çıkacak şekilde) satmayı Bozlu Grubu da, genel kurul tescil tarihi'nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Eczacıbaşı Grubu'ndan satın almayı "taahhüt" etmişlerdir.- Tadil Protokolünde belirtilen "taahhüt" çerçevesinde, ilk etapta, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %3'üne tekabül eden paylar 27.10.2020 tarihinde Bozlu Grubu'na satılmış ve Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %81'i Şirketimize, %19'u ise Bozlu Grubu'na ait hale gelmiştir.Tadil Protokolündeki "taahhüt" kapsamında ikinci etabın tamamlanması maksadıyla Bozlu Grubu'ndan gelen talep üzerine, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %3'üne tekabül eden 2.025.000 adet payın Bozlu Grubu'na satılması amacıyla Şirketimiz ve Bozlu Grubu arasında 2 Kasım 2021 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.2 Kasım 2021 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca Şirketimiz, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin % 3'üne tekabül eden 2.025.000 adet payı Tadil Protokolündeki esaslara göre hesaplanan toplam 907.113,29 Avro satış bedeli karşılığında Bozlu Grubuna satarak, payların devrini gerçekleştirmiştir.Satış sonrasında Eczacıbaşı Monrol'ün sermayesinin %78'i Şirketimize, %22'si ise Bozlu Grubu'na ait hale gelmiştir.Pay devri sonrasında Eczacıbaşı-Monrol'ün mevcut yönetim kurulu üye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974053BIST