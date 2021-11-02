***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
02.11.2021 18:21
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020 31.10.2017 11.09.2017 18.08.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sağlık sektöründe nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
67.500.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02/11/2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
2.025.000 TL
Beher Pay Fiyatı
4,95 TL (*)
Toplam Tutar
10.015.709,96 TL (*)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
3,00
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
78
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
78
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,1
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
8.855.620,16 TL kar (Konsolide UFRS) (*)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Pay satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2021
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Şükrü Bozluolçay ve Uğur Bozluolçay
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
31.10.2017'de Tadil edilen Ortaklık Anlaşması'na göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
(*)Avro satış bedeli üzerinden bugünkü Merkez Bankası Döviz Alış kuru kullanılarak hesaplanmıştır.
18 Ağustos 2017, 31 Ekim 2017 ve 27 Ekim 2020 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarında ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Monrol) ortakları tarafından imzalanan "Ortaklık Anlaşması"nın tadili amacıyla hazırlanan ve 31.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren "Tadil Protokolü" kapsamında
- Eczacıbaşı-Monrol'ün sermaye artırımı sonrasında 31.10.2017 tarihi itibarıyla Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %84'ü Eczacıbaşı Grubu'na (%83,996'sı Şirketimize, %0,002'si Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye ve %0,002'si EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.'ye ait olmak üzere) ve %16'sı Bozlu Grubu (Şükrü Bozluolçay ve Uğur Bozluolçay)'na ait olmuştur.
- Eczacıbaşı Grubu, Eczacıbaşı-Monrol'ün genel kurul tescil tarihi'nden (03.11.2017 tarihinde tescil edilmiştir) itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Bozlu Grubu'na (Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranı %25'e çıkacak şekilde) satmayı Bozlu Grubu da, genel kurul tescil tarihi'nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları Eczacıbaşı Grubu'ndan satın almayı "taahhüt" etmişlerdir.
- Tadil Protokolünde belirtilen "taahhüt" çerçevesinde, ilk etapta, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %3'üne tekabül eden paylar 27.10.2020 tarihinde Bozlu Grubu'na satılmış ve Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %81'i Şirketimize, %19'u ise Bozlu Grubu'na ait hale gelmiştir.
Tadil Protokolündeki "taahhüt" kapsamında ikinci etabın tamamlanması maksadıyla Bozlu Grubu'ndan gelen talep üzerine, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %3'üne tekabül eden 2.025.000 adet payın Bozlu Grubu'na satılması amacıyla Şirketimiz ve Bozlu Grubu arasında 2 Kasım 2021 tarihli pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.
2 Kasım 2021 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca Şirketimiz, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin % 3'üne tekabül eden 2.025.000 adet payı Tadil Protokolündeki esaslara göre hesaplanan toplam 907.113,29 Avro satış bedeli karşılığında Bozlu Grubuna satarak, payların devrini gerçekleştirmiştir.
Satış sonrasında Eczacıbaşı Monrol'ün sermayesinin %78'i Şirketimize, %22'si ise Bozlu Grubu'na ait hale gelmiştir.
Pay devri sonrasında Eczacıbaşı-Monrol'ün mevcut yönetim kurulu üye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974053
BIST