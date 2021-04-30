***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 280.132 268.944Satışların Maliyeti21 -201.910 -172.776TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.222 96.168BRÜT KAR (ZARAR)78.222 96.168Genel Yönetim Giderleri22 -21.120 -18.259Pazarlama Giderleri22 -33.947 -32.747Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 124.736 72.382Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -36.124 -23.118ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.767 94.426Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 49.818 2.112Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-43 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 3.502 2.275FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)165.044 98.813Finansman Gelirleri26 6.472 13.497Finansman Giderleri26 -8.173 -6.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)163.343 106.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.117 -19.030Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -22.484 -15.664Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 367 -3.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)141.226 87.212DÖNEM KARI (ZARARI)141.226 87.212Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1 21Ana Ortaklık Payları141.225 87.191Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 28 0,20610000 0,12720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI102.364 76.950Dönem Karı (Zararı)141.226 87.212Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-31.023 6.649Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15,16 5.976 5.274Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler665 238Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 665 238Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.366 1.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.266 1.841Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 100 -28Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -49.007 -2Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.492 -3.288Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -13.584 -7.694Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24,26 3.092 4.406Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.076 1.076Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler779 -13.674Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.190 -567Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -1.411 -13.107Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -3.502 -2.275Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 22.117 19.030Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -1 -1.257İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler61.971 -23.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.933 -33.531Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.122 -578Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.970 -10.482Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.095 -3.214Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.581 35.783Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.875 -11.945Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.495 145Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları172.174 70.039Alınan Faiz0 7.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -200 -279Vergi İadeleri (Ödemeleri)-69.610 -644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI46.469 -181İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 286Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri33 1.281Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -2.261 -1.678Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -310 -72Alınan Temettüler25 49.007 2FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.642 55.242Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.794 84.087Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.685 -22.218Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.522 -3.366Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-3.301 -1.584Ödenen Faiz-3.092 -1.677Alınan Faiz9.164 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)127.191 132.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)127.191 132.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ854.776 672.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ981.967 804.305Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 983.006 856.115Finansal Yatırımlar28.165 25.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar28.165 25.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 28.165 25.074Ticari Alacaklar259.178 225.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.925 1.968İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 255.253 223.536Diğer Alacaklar1.581 388İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 336 160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.245 228Türev Araçlar981 0Stoklar11 111.164 149.134Peşin Ödenmiş Giderler12 8.292 4.024Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar83 6.978Diğer Dönen Varlıklar19 1.941 219ARA TOPLAM1.394.391 1.267.436Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 31.625 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.426.016 1.267.436DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.216.841 4.222.122Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar98.930 104.211Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 98.930 104.211Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 4.117.911 4.117.911Ticari Alacaklar0 21İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 21Diğer Alacaklar12 292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 12 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 87.910 84.408Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 331.884 333.008Maddi Duran Varlıklar15 4.288 5.344Kullanım Hakkı Varlıkları13 17.845 20.112Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 10.201 10.429Peşin Ödenmiş Giderler12 9.465 8.933Ertelenmiş Vergi Varlığı27 6.397 6.031Diğer Duran Varlıklar19 11.185 12.095TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.696.028 4.702.795TOPLAM VARLIKLAR6.122.044 5.970.231KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar125.210 87.379İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.105 3.309Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 3.105 3.309İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar122.105 84.070Banka Kredileri7 111.825 72.882Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 10.280 11.188Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 30.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 30.000Ticari Borçlar292.571 274.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 19.256 15.752İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 273.315 259.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 3.673 1.011Diğer Borçlar8.923 8.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.923 8.889Türev Araçlar523 4.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 997 3.492Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 18.888 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.068 3.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.851 2.835Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.217 1.117Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 182 143ARA TOPLAM455.035 414.110Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler30 2.030 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER457.065 414.110UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.703 50.090İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.703 50.090Banka Kredileri7 10.000 40.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 8.703 10.090Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8, 12 19.498 19.498Uzun Vadeli Karşılıklar6.111 7.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.111 7.091Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 197.133 197.134TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER241.445 273.813TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER698.510 687.923ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.423.471 5.282.246Ödenmiş Sermaye20 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları20 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.794.573 3.794.573Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.794.573 3.794.573Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.051 -4.051Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.798.624 3.798.624Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.010 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 284.078 284.078Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları402.548 80.459Net Dönem Karı veya Zararı141.225 322.089Kontrol Gücü Olmayan Paylar63 62TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.423.534 5.282.308TOPLAM KAYNAKLAR6.122.044 5.970.231Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258Transferler162.728 -162.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)87.191 87.191 21 87.212Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 182.008 87.191 4.364.412 58 4.364.470Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308Transferler322.089 -322.089 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)141.225 141.225 1 141.226Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 402.548 141.225 5.423.471 63 5.423.534Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)141.226 87.212DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)141.226 87.212Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1 21Ana Ortaklık Payları141.225 87.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933710BIST