***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 543.758 434.998 263.626 166.054Satışların Maliyeti21 -385.551 -292.027 -183.641 -119.251TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)158.207 142.971 79.985 46.803BRÜT KAR (ZARAR)158.207 142.971 79.985 46.803Genel Yönetim Giderleri22 -44.801 -38.942 -23.681 -20.683Pazarlama Giderleri22 -73.862 -52.257 -39.915 -19.510Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 205.012 136.275 80.276 63.893Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -59.891 -44.271 -23.767 -21.153ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)184.665 143.776 72.898 49.350Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 224.609 69.465 174.791 67.353Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-181 -13 -138 -13Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -74.117 4.239 -77.619 1.964FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)334.976 217.467 169.932 118.654Finansman Gelirleri26 8.489 20.971 2.017 7.474Finansman Giderleri26 -12.843 -19.446 -4.670 -13.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)330.622 218.992 167.279 112.750Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-54.366 -31.092 -32.249 -12.062Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -54.040 -26.665 -31.556 -11.001Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -326 -4.427 -693 -1.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)276.256 187.900 135.030 100.688DÖNEM KARI (ZARARI)276.256 187.900 135.030 100.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9 17 8 -4Ana Ortaklık Payları276.247 187.883 135.022 100.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 28 0,40310000 0,27420000 0,19700000 0,14690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI204.550 133.691v Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -2.018 -17.595Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -8.992 -4.597Verg8 -3.585Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.233 -22.722Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.187 -4.252Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.122 2.757Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları272.285 136.220Alınan Faiz22.835 16.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -732 -316Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -89.838 -18.834YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI81.661 68.159İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 630İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 -103.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.161 1.278Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16 -4.988 -2.807Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 4.847 2.478Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -8.099 -492Alınan Temettüler25 190.740 67.072FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-220.251 11.698Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 21.904 167.913Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -74.933 -88.693Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -6.667 -7.211Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 604Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-2.953 0Ödenen Temettüler-150.757 -50.024Ödenen Faiz-6.845 -10.891YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.960 213.548NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.960 213.548DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 854.776 672.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 920.736 885.842Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 921.509 856.115Finansal Yatırımlar66.054 25.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar66.054 25.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 66.054 25.074Ticari Alacaklar235.712 225.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.386 1.968İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 227.326 223.536Diğer Alacaklar170 388İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 170 228Türev Araçlar814 0Stoklar11 113.898 149.134Peşin Ödenmiş Giderler12 6.129 4.024Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 6.978Diğer Dönen Varlıklar19 1.388 219ARA TOPLAM1.345.692 1.267.436TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.345.692 1.267.436DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.188.748 4.222.122Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar70.837 104.211Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 70.837 104.211Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 4.117.911 4.117.911Ticari Alacaklar0 21İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 21Diğer Alacaklar12 292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 12 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 104.689 84.408Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 333.485 333.008Maddi Duran Varlıklar15 4.869 5.344Kullanım Hakkı Varlıkları13 14.612 20.112Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 11.268 10.429Peşin Ödenmiş Giderler12 11.320 8.933Ertelenmiş Vergi Varlığı27 5.705 6.031Diğer Duran Varlıklar19 4.765 12.095TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.679.473 4.702.795TOPLAM VARLIKLAR6.025.165 5.970.231KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26.828 87.379İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.110 3.309Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 2.110 3.309İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.718 84.070Banka Kredileri7 16.685 72.882Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 8.033 11.188Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.913 30.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 73.913 30.000Ticari Borçlar237.757 274.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 25.738 15.752İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 212.019 259.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.448 1.011Diğer Borçlar8.005 8.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.005 8.889Türev Araçlar97 4.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.370 3.492Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 30.151 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.604 3.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 3.498 2.835Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.106 1.117Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 223 143ARA TOPLAM384.396 414.110TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER384.396 414.110UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.815 50.090İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.815 50.090Banka Kredileri7 0 40.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 7.815 10.090Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8, 12 19.498 19.498Uzun Vadeli Karşılıklar7.015 7.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 7.015 7.091Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 197.134 197.134TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER231.462 273.813TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER615.858 687.923ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.409.236 5.282.246Ödenmiş Sermaye20 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları20 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.794.573 3.794.573Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.794.573 3.794.573Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.051 -4.051Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.798.624 3.798.624Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.010 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 318.456 284.078Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.913 80.459Net Dönem Karı veya Zararı276.247 322.089Kontrol Gücü Olmayan Paylar71 62TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.409.307 5.282.308TOPLAM KAYNAKLAR6.025.165 5.970.231Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258Transferler51.525 111.203 -162.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40.621 187.883 147.262 17 147.279Kar Payları-50.024 -50.024 -50.024Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.400 1.400 1.400Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.026.448 10.010 284.078 80.459 187.883 4.375.859 54 4.375.913Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308Transferler32.878 289.211 -322.089 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)276.247 276.247 9 276.256Kar Payları-150.757 -150.757 -150.757Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.500 1.500 1.500Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 318.456 218.913 276.247 5.409.236 71 5.409.307Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)276.256 187.900 135.030 100.688DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -40.621 0 -40.621Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -358 0 -358Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar3 0 -358 0 -358Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -42.382 0 -42.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 2.119 0 2.119Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 2.119 0 2.119Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -40.621 0 -40.621TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)276.256 147.279 135.030 60.067Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9 17 8 -4Ana Ortaklık Payları276.247 147.262 135.022 60.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957010BIST