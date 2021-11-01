***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 801.748 667.812 257.990 232.814Satışların Maliyeti21 -552.454 -433.510 -166.903 -141.483TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)249.294 234.302 91.087 91.331BRÜT KAR (ZARAR)249.294 234.302 91.087 91.331Genel Yönetim Giderleri22 -64.998 -54.942 -20.197 -16.000Pazarlama Giderleri22 -109.551 -75.113 -35.689 -22.856Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 271.217 267.668 66.205 131.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -103.342 -71.112 -43.451 -26.841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)242.620 300.803 57.955 157.027Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 224.718 70.272 109 807Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-234 -164 -53 -151Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -60.758 7.774 13.359 3.535FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)406.346 378.685 71.370 161.218Finansman Gelirleri26 8.225 47.966 -264 26.995Finansman Giderleri26 -20.278 -32.004 -7.435 -12.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)394.293 394.647 63.671 175.655Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-67.455 -65.708 -13.089 -34.616Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -66.118 -60.292 -12.078 -33.627Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.337 -5.416 -1.011 -989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)326.838 328.939 50.582 141.039DÖNEM KARI (ZARARI)326.838 328.939 50.582 141.039Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 32 11 15Ana Ortaklık Payları326.818 328.907 50.571 141.024Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 28 0,47690000 0,48000000 0,07380000 0,20580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.029 219.342Dönem Karı (Zararı)326.838 328.939Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-126.568 -96.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15, 16 18.171 14.684Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler73.430 1.887Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.752 1.887Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 71.678 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.770 2.120Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.781 2.318Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -11 -198Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -190.740 -67.072Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-31.992 -10.000Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -43.831 -24.403Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 11.839 14.403Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26 1.601 8.401Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-55.874 -103.547Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-56.827 -80.917Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 953 -22.630Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -10.920 -7.774Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 67.455 65.708Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-467 425Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.252İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -2 -286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-53.394 -4.625Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.530 26.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.029 -2.180Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler26.736 -45.561Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.109 -1.927Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-65.155 11.537Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.479 5.545Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.886 1.690Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları146.876 227.608Alınan Faiz28.939 24.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -2.110 -671Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -54.676 -31.998YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI77.208 69.198İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 -103.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.195 1.478Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16 -6.558 -7.371Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.847 8.882Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -11.016 -863Alınan Temettüler25 190.740 67.072FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-179.316 -252Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 167.435 169.960Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -171.916 -94.443Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.274 -11.354Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-4.369 -132Ödenen Temettüler-150.759 -50.024Ödenen Faiz-9.433 -14.259YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.921 288.288NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.921 288.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 854.776 672.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 871.697 960.582Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 872.421 856.115Finansal Yatırımlar67.868 25.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar67.868 25.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 67.868 25.074Ticari Alacaklar262.947 225.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 11.392 1.968İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 251.555 223.536Diğer Alacaklar183 388İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 16 160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 167 228Stoklar11 120.915 149.134Peşin Ödenmiş Giderler12 4.916 4.024Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 6.978Diğer Dönen Varlıklar19 852 219ARA TOPLAM1.330.133 1.267.436TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.330.133 1.267.436DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.236.155 4.222.122Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar118.244 104.211Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 118.244 104.211Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 4.117.911 4.117.911Ticari Alacaklar0 21İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 21Diğer Alacaklar12 292İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 12 12Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 118.048 84.408Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 335.064 333.008Maddi Duran Varlıklar15 4.561 5.344Kullanım Hakkı Varlıkları13 31.954 20.112Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 11.963 10.429Peşin Ödenmiş Giderler12 10.150 8.933Ertelenmiş Vergi Varlığı27 4.694 6.031Diğer Duran Varlıklar19 2.672 12.095TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.755.273 4.702.795TOPLAM VARLIKLAR6.085.406 5.970.231KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar102.391 87.379İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.080 3.309Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 1.080 3.309İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar101.311 84.070Banka Kredileri7 89.522 72.882Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 11.789 11.188Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.175 30.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 41.175 30.000Ticari Borçlar209.835 274.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 27.060 15.752İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 182.775 259.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.533 1.011Diğer Borçlar7.995 8.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 7.995 8.889Türev Araçlar29 838 4.254Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 606 3.492Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 11.473 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.621 3.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.515 2.835Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.106 1.117Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 164 143ARA TOPLAM379.631 414.110TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER379.631 414.110UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.992 50.090İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.992 50.090Banka Kredileri7 0 40.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 21.992 10.090Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)-50.024 -50.024 -50.024Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.400 1.400 1.400Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 3.026.448 10.010 284.078 80.459 328.907 4.516.883 69 4.516.952Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308Transferler32.877 289.212 -322.089 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)326.818 326.818 20 326.838Kar Payları-150.759 -150.759 -150.759Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.500 1.500 1.500Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 318.455 218.912 326.818 5.459.805 82 5.459.887Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)326.838 328.939 50.582 141.039DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -40.621 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -358 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar3 0 -358 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -42.382 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 2.119 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 2.119 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -40.621 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)326.838 288.318 50.582 141.039Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 32 11 15Ana Ortaklık Payları326.818 288.286 50.571 141.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973613BIST