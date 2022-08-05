***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 700.388 543.758 326.738 263.626Satışların Maliyeti21 -464.373 -385.551 -224.575 -183.641TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)236.015 158.207 102.163 79.985BRÜT KAR (ZARAR)236.015 158.207 102.163 79.985Genel Yönetim Giderleri22 -64.167 -44.801 -33.905 -23.681Pazarlama Giderleri22 -117.714 -73.862 -60.909 -39.915Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 394.402 205.012 221.571 80.276Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -85.948 -59.891 -57.774 -23.767ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)362.588 184.665 171.146 72.898Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 171.242 224.609 170.747 174.791Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-94 -181 23 -138Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -106.249 -74.117 -151.162 -77.619FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)427.487 334.976 0,20950000 0,19700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.529 199.647Dönem Karı (Zararı)334.172 276.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-130.680 -85.394Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15, 16 13.225 11.823Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler88.462 84.540Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 962 1.431Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 87.500 83.109Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.820 2.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.869 2.739Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -49 -11Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler25 -170.033 -190.740Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.337 -24.614Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -41.716 -31.459Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21.379 6.845Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler34.927 -3.217Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-107.195 -9.624Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -106.707 -7.606Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -488 -2.018Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -56.251 -8.992Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 81.741 54.366Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.024 -1.689Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -15 25İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler37.891 76.520Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler261 -997Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.435 15.143Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-72.020 34.074Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.571 2.468Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.513 -37.233Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.172 65.187Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.101 -2.122Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları241.383 267.382Alınan Faiz22.774 22.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -1.992 -732Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -163.636 -89.838YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI71.121 81.661İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 -87.500 -103.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 2.161Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15, 16 -9.037 -4.988Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 4.847Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.394 -8.099Alınan Temettüler25 170.033 190.740FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.360 -220.251Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri296.891 21.904Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -183.107 -74.933Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -10.695 -6.667Türev Araçlardan Nakit Girişleri6.026 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -2.953Ödenen Temettüler-200.096 -150.757Ödenen Faiz-21.379 -6.845YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.290 61.057Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-32.517 4.903NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.773 65.960DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.263.966 854.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.288.739 920.736Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.290.638 1.265.256Finansal Yatırımlar240.549 166.593Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar240.549 166.593Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 240.549 166.593Ticari Alacaklar250.747 232.675İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 4.326 3.381İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 246.421 229.294Diğer Alacaklar426 709İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 374 544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 52 165Türev Araçlar3.856 7.415Stoklar11 188.054 116.865Peşin Ödenmiş Giderler12 8.240 4.034Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.347 3.317Diğer Dönen Varlıklar19 1.528 183ARA TOPLAM1.987.385 1.797.047TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.987.385 1.797.047DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.874.116 5.841.365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar182.898 150.147Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 182.898 150.147Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 5.691.218 5.691.218Diğer Alacaklar212 355İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 196 339İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 16 16Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 275.891 196.394Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 342.011 342.528Maddi Duran Varlıklar15 5.991 5.758Kullanım Hakkı Varlıkları13 35.378 41.961Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 27.699 21.671Peşin Ödenmiş Giderler12 5.050 4.715Ertelenmiş Vergi Varlığı27 14.146 7.196Diğer Duran Varlıklar19 13.366 5.603TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.593.860 6.467.546TOPLAM VARLIKLAR8.581.245 8.264.593KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar197.239 55.653İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.748 1.579Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.748 1.579İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar195.491 54.074Banka Kredileri7 182.876 41.970Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 12.615 12.104Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.000 40.435İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 20.000 40.435Ticari Borçlar316.306 288.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 10.290 12.181İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 306.016 276.612Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.068 1.544Diğer Borçlar13.919 15.265İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 13.919 15.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler3 75.000 0Türev Araçlar1.979 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 22.384 20.283Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 44.829 112.448Kısa Vadeli Karşılıklar9.000 8.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 7.959 7.245Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.041 1.090Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler329 185ARA TOPLAM703.053 542.941TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER703.053 542.941UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.165 31.494İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.419 12.413Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 11.419 12.413İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.746 19.081Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 13.746 19.081Uzun Vadeli Karşılıklar11.378 9.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 11.378 9.116Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 277.978 285.274TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER314.521 325.884TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.017.574 868.825ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.563.594 7.395.694Ödenmiş Sermaye20 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları20 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.302.216 5.302.218Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.302.216 5.302.218Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.056 -4.054Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.306.272 5.306.272Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.839 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar3 31.829 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 295.070 318.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları799.263 218.913Net Dönem Karı veya Zararı334.169 755.060Kontrol Gücü Olmayan Paylar77 74TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.563.671 7.395.768TOPLAM KAYNAKLAR8.581.245 8.264.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308Transferler32.878 289.211 -322.089 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)276.247 276.247 9 276.256Kar Payları-150.757 -150.757 -150.757Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.500 1.500 1.500Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 318.456 218.913 276.247 5.409.236 71 5.409.307Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.054 5.306.272 10.010 0 318.456 218.913 755.060 7.395.694 74 7.395.768Transferler-25.386 780.446 -755.060 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2 31.829 334.169 365.996 3 365.999Kar Payları-200.096 -200.096 -200.096Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.000 2.000 2.000Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 5.306.272 10.010 31.829 295.070 799.263 334.169 7.563.594 77 7.563.671Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)334.172 276.256 143.518 135.030DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-2 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar3 -2 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar31.829 0 31.829 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar31.829 0 31.829 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)3 31.829 0 31.829 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.827 0 31.829 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)365.999 276.256 175.347 135.030Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 9 -20 8Ana Ortaklık Payları365.996 276.247 175.367 135.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052709BIST